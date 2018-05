„Kõik, mis läheb üles, tuleb ka alla“

Ainult tellijale

Just nii iseloomustas praegust kinnisvaraturu olukorda Arco Vara kinnisvarabüroo tegevjuht Elari Tamm, ennustades tüüpkorerite müügimahu drastilist langust.

„Praegu ostavad üle poole tüüpkorteritest 25-35aastased inimesed, kuid nende arv väheneb,“ selgitas ta. „Seetõttu langeb ka nende seas populaarsete korterite müügimaht, lähima kümne aasta jooksul 35 protsendi võrra,“ ütles ta Bigbanki kinnisvarakonverentsil "Kuum või buum - viskame leili või hüppame jõkke?".

Ühtlasi tõi Tamm välja, et hetkel on 25-35aastaste inimeste toel keskmine ruutmeetri mediaanhind Tallinnas jõudnud rekordi ligidale ehk 2300 euroni. „See meenutab mulle aastat 2009,“ nentis ta. „Eks kinnisvarahindu ole muidugi palju mõjutanud ka see, et Euroopa Liiduga liitudes tuli turule palju uut laenuraha,“ märkis Tamm.

Eelisused muutuvad

Tamme hinnangul on üha enam muutumas ka see, et enam ei tähtsustata kinnisvara soetamisel nii palju asukohta. „Täna ei osteta ainult asukohta, vaid ostuargumendid koosnevad peamiselt majanduslikest, sotsiaalsetest, keskkonda puudutavatest ja õiguslikest teguritest,“ tõi ta välja aspekte, mis lisaks asukohale veel kinnisvara hinda mõjutavad. „Nendest sõltub tegelikult kinnisvara hind.“

Üha enam tasub Tamme hinnangul kinnisvara soetamisel meeles pidada, et inimesed on hakanud elama teistmoodi. „Osa aega tahetakse elada Hispaanias, osa aega maal ja osa linnas,“ rääkis ta. Tamm lisas, et samas on Tallinnasse kolimise vastu huvi suur. „Seda eriti idapiiri tagant, põhiküsimus on see, kuhu pealinnas tekib geto.“

Samuti soovitas Tamm arvestada osade piirkondade volatiilsusega. „Tapa linnast on praegu üle käinud buum,“ rääkis ta. „Oht selliste linnade juures on see, et need sõltuvad ühest-kahest tööandjast ning volatiilsusoht on seega hindadesse sisse kirjutatud.“

Siiski arvas Tamm, et alati tasub osta uut kinnisvara, kus kommunaalkulud on madalamad, kui seda on võimalik saavutada renoveerimisega. „Samas on ka näha, et uue ja vana korteri hinna vahe kasvab,“ lõpetas ta.