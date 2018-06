Jätkan kasvulainel

Nii teatas Facebook mai algul plaanist siseneda tutvumisteenuste maailma. Praegu domineerib kohtinguotsimise äris võimsalt Match Group. Ibis World on hinnanud tutvumisturu suuruseks ligi 3 miljardit dollarit ning Matchi käes on sellest üle 40 protsendi. Ettevõttele kuulub üle 40 brändi enam kui 190 riigis ning viimase paarikümne aasta jooksul on talle kuuluvad Tinder, Match ja OkCupid suutnud konkurentsile vaatamata oma äri säilitada ning ka hindu tõsta.

Facebooki plaan kukutas Match Groupi aktsiat aga viiendiku võrra, mis on minu jaoks selge märk, et Facebooki võetakse tõsise konkurendina. Mina saan selle üle vaid rõõmustada.

Tehnoloogiasektori edule aitas möödunud nädalal kaasa ka USA president Donald Trump, kehtestades Kanadale ja Mehhikole alumiiniumi- ja terasetollid. See tähendab, et tööstussektori investorid hakkasid oma rahale uut turvasadamat otsima ning seda nähti just tehnoloogias.

Uus nimi

Möödunud kuul tekkis minu portfelli ka üks täiesti uus nimi. Seda küll mitte uue ostu tõttu, vaid sellepärast, et Statoil vahetas nime ning 16. juunil sai temast Equinor. Toona oli nafta hind käinud ära üle 80 dollari piiri, mis on vesi Equinori veskile. Nafta hinna tõus on ka põhjus, miks Equinor oli mais minu portfelli üks suuremaid vedureid.

Kuid naftafirmad mõistavad, et pidu ei saa igavesti kesta, ning see sunnib otsima uusi arengusuundasid. Seni on ettevõte taastuvasse energiasse investeerinud 2,3 miljardi dollari jagu. Kuni 2020 aastani jääb investeeringute maht 500–750 miljoni dollarini aastas ning aastatel 2020–2025 on see 750 miljonit kuni 1,5 miljardit dollarit. 2030. aastaks on plaan suunata 15–20 protsenti kõigist investeeringutest taastuvatesse allikatesse.

Lõviosa investeeringutest on läinud vees hõljuvate tuulikuparkide rajamiseks, mille töötas maailmas esimesena välja just Equinor. Praegu on tuulikupark püsti Ðotimaa vetes, veel suurendati osalust Inglismaa rannikuvetes asuvas tuulikuprojektis ning uusi parke planeeritakse ka USAsse ning Jaapanisse. Lõppenud aastal osteti ka 40protsendine tükk Brasiilia päikeseenergiaettevõttes Scatec Solar.

Niisiis soovitakse nimevahetusega lihtsalt oma uute tegevusaladega lähedasemaks muutuda.