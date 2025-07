Tagasi 17.07.25, 14:38 Tallinna Kaubamaja paisub kvartaliks. Arendaja: kokkulepe linnaga on allkirjastatud, meil pole põhjust selles kahelda TKM Kinnisvara juhatuse liige Peeter Kütt rääkis Äripäeva raadios, et kaubamajast plaanitakse välja ehitada terve kvartal. Umbes 70 000 ruutmeetri suurusesse hiidkompleksi tulevad lisaks kaubandusele ka bürood, meelelahutus- ja kultuuriruumid.

Tallinna Kaubamaja arhitektuurivõistluse võidutöö "City Break“

Foto: Arhitektuuribürood DAGOpen OÜ / BAKPAK ARCHITECTS S.L.P

Hirmu, et pärast valimisi võib uus linnavalitsus plaanid ümber lükata, Küti sõnul pole: “Kokkulepe on kirjalik ja allkirjastatud Tallinna linna seaduslike esindajate poolt. Meil ei ole põhjust selles kahelda,” sõnas ta.

Millal kopp maasse lüüakse, pole veel selge. Küti sõnul käivad praegu ettevalmistused selleks, et koos kaasomaniku MSI Grupiga algatada detailplaneering. “See on esimene samm ja töö käib,” märkis ta.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Ambitsioonid on aga suured. Kui arendus valmis saab, kujuneb kaubamajast terviklik kvartal. “See annab võimaluse luua kaasaegne kaubamaja, paindlike ja avatud müügipindadega. Kvartalisse tuleb lisaks ka büroopind ja võimalused vaba aja veetmiseks, kultuurisündmusteks – see on väga mitmekesine kontseptsioon,” selgitas Kütt.

Hoonestusmaht ulatub arhitektuurivõistluse võidutöö järgi umbes 70 000 ruutmeetrini.

Lisaks Kaubamaja arendusele vastutab Kütt ka mitme teise ärikinnisvara objekti eest – näiteks Roseni maja ja Kuulsaal. Tema sõnul on turg sel aastal elavnenud: “Eelmine aasta oli suhteliselt vaikne ja ettevaatlik, aga sel aastal on näha huvi kasvu ja päringute arvu suurenemist. Tegutseme aktiivselt edasi ja loodame jõuda ka tehinguteni,” ütles Kütt.

Intervjuus tuli veel pikemalt juttu, millised plaanid kaubamaja ümberehitusega on ja kuidas protsess edasi kulgeb.

Küsis Meelis Mandel.