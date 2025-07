Koolitajad: õppimine ettevõttes eeldab partnerlust, mitte loengutoolilt tarkuse jagamist

Õppimine ei mahu enam ühe koolitusruumi ega -päeva piiridesse, sellest on saanud organisatsiooni eluviis, mis nõuab nii koolitajalt kui ka õppijalt rohkem partnerlust ja vastutust, rääkisid koolitaja ja ärisuhete konsultant Margit Raid ning Elektrilevi võrguplaneerimise üksuse juht Evelin Erenvert juulikuu saates „Õppetund“.

„Kõik me oleme juhid. Me juhime lihtsalt erinevaid tegevusi – oma arengut, kliendikõnet, koosolekut või isegi seda, kuidas me koju jõuame või mida süüa teeme,“ märgib Evelin Erenvert , tuues esile olulise muutuse töötajate suhtumises ja arusaamas oma rollist organisatsioonis.