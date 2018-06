Tesla tehases tulekahju

Tesla tehases oli järjekordne minitulekahju, kirjutab CNBC.

Tesla juht Elon Musk saatis eile ettevõtte töötajatele kirja, milles nentis, et California osariigis Fremontis paiknevas tehases oli väike tulekahju, mis peatas neljarattaliste tootmise mitmeks tunniks. Muski sõnul ei olnud ühtegi töötajat õnnetuskoha lähedal ning keegi viga ei saanud. Samuti ei saanud suuremaid kahjustusi ettevõtte tehnika.

Tesla ametlikus teadaandes seisab, et minitulekahju juhtus tehase keevitusalal õhufiltri juures. Tossav filter kustutati kiiresti ning olukord lahenes. Ühtlasi teatas Tesla, et elektriautode tootmine on taas hoo sisse saanud ning vahejuhtum mingeid mõjusid peale mõnetunnise tootmisseisaku ei oma.

CNBC on varem kirjutanud, et Tesla Fremonti tehas on ettevõttele pikalt peavalu põhjustanud. Värvimisüksuses on minitulekahjusid viimasel neljal aastal olnud suisa neljal korral. Viimane neist tänavu aprillis, mis pani tootmise mõneks ajaks seisma.

Kui tulekahju kõrvale jätta, näib Tesla viimasel ajal olevat saanud meedias pigem positiivset vastukaja. Mõni aeg tagasi teatas ettevõte, et koondab 9% oma töötajaist, samuti on ettevõte lubanud, et aasta teises pooles jõuab firma plussi. Rahvaautoks ristitud Model 3 tootmisnumbrid peaksid samuti kerkima ning Muski sõnul jõuab Tesla õige pea sinnamaale, et toodab 5000 Model 3 nädalas.

Alates 5. juunist on Tesla aktsia rallinud enam kui 20% ning sulgus eile 370 dollaril.