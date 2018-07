Facebooki veresaun tõi uue kurva rekordi

Facebooki eilsed tulemused vallandasid tõelise kukkumislaviini: investorid tormasid kvartaliresultaadi peale aktsiaid müüma ning ettevõtte väärtus vajus seepeale suisa 150 miljardi dollari jagu.

Selgub, et seesugune suur kukkumine ei raputanud üksnes Facebooki, vaid tervet USA börsi. Eilne Facebooki veresaun tähendas ühtlasi, et ettevõte sai enda valdusse pigem nukrama rekordi – suurim päevane kukkuja.

Ühtlasi on Facebook esimene ettevõte, kelle väärtus langeb enam kui 100 miljardit dollarit. Tabeli teisel positsioonil on Intel, kes pidi 2000. aasta septembris võtma vastu 91 miljardi dollari suuruse kukkumise. Kolmas on Microsoft 77,2 miljardiga.

Tabelist hakkab silma ka Exxon Mobil, kelle väärtus kukkus finantskriisi tõttu 2008. oktoobris 53 miljardi jagu. 2013. aasta 24. jaanuar märgib musta päeva aga Apple’i jaoks, mil ettevõte teatas kümnendi kesiseimast kasumikasvust. Investorid ei halastanud ja Apple’i väärtus kukkus ühe päevaga 60 miljardi dollari jagu.