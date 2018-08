Fondisõjad: turul on esimene „tasuta“ indeksifond

Äripäev 02. august 2018, 17:45

Börsil kaubeldavad fondid (ETFid) ja indeksifondid on järjest populaarsemaks muutunud ja pakkujad püüavad kliente järjest üle meelitada. USA ettevõte Fidelity tegi siin radikaalse sammu ja pakub nüüdsest valitsemistasuta indeksifonde.

Nulltariifiga pole aga mitte kõik Fidelity fondid, vaid ainult kaks: Fidelity Zero Total Market ja Fidelity Zero International nime kandvad indeksifondid. „Investorid maksavad 0,00% tasu, hoolimata sellest, kui palju nad fondi sisse maksavad, samal ajal kui nad saavad ligipääsu peaaegu tervele maailmaturule,“ kiitis Fidelity. Lisaks nulltariifidele lubas ta alandada teiste fondide juhtimistasusid 35% ulatuses. Kulukuse määr jääb 2,5 triljonit dollarit haldava Fidelity sõnul tulevikus 0,015% juurde. Fidelityl on enda sõnul 30 miljonit klienti ning nad püüavad meelitada enda juurde inimesi, kes oleksid nõus oma tuleviku 30,40 aastaks nendega siduma – see on viis, kuidas nad nulltariifiga raha teenida plaanivad.

Peab olema ameeriklane

Hinnasõda ETFi-äris on pannud alapakkuma kõik suured tegijad. BlackRocki, Schwabi ja Vanguardi ning CNBC küsitletud ekspertide hinnangul võib oodata õige pea, et põhiindekseid hakataksegi pakkuma nulltariifiga.