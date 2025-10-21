Tagasi 21.10.25, 06:00 Endine vallavolinik: miks Gross maksab oma spaa ise kinni, aga Tapa ujula eest tasume me kõik? Tapa spordi- ja vabaajakeskuse kontsessioonileping näitab, kuidas riigi järelevalve hangete üle võib olla karikatuur, kirjutab Tapa vallavolikogu endine liige Heiki Hallik.

Pilt on illustreeriv

Foto: Andras Kralla

Eestis kerkivad lähiaastatel kaks sarnast, kuid sisuliselt vastupidist projekti: Viljandi spaahotell ja ujula, mida arendab ettevõtja Oleg Grossi OG Elektra AS, ning Tapa spordi- ja vabaajakeskus, mille kontsessionäär on Capital Mill Groupi kuuluv AquaTapa OÜ. Mõlemad pakuvad ujulat, spaad ja treeninguvõimalusi, kuid nende rahastamise ja riski jaotus näitab, kui kõveraks võib minna avaliku ja erasektori koostöö, kui järelevalve on vaid sõnakõlks.

TAUST Heiki Hallik kuulus senise Tapa vallavolikogu EKRE fraktsiooni. Tänavu kandideeris ta valimised võitnud valimisliidu Valgejõgi ridades, kuid volikokku ei pääsenud. Möödunud suvel esitas Hallik prokuratuurile taotluse alustada seoses Tapa ujula kontsessioonilepingu sõlmimisega eeluurimist ja vajadusel kriminaalmenetlust. Prokuratuur ei näinud asjas kuriteokoosseisu.

Viljandi: ettevõtja riskib ja maksab

Viljandi järve kaldale kerkib OG Elektra ASi investeeringuna 30 miljoni eurone spaahotell. Ehitajaks Nordecon AS, arhitektiks KOKO Arhitektid.

Kompleks sisaldab 150 hotellituba, vee- ja saunakeskust, restorani ning kaheksarajalist ujulat. Viljandi linn ei ehita ega finantseeri objekti, vaid ostab teenust vastavalt vajadusele.

Kooliõpilaste ujumistunnid makstakse hinnaga 41 eurot rajatund – turuhind, ilma garantiideta ja ainult tegeliku kasutuse eest. Kui tunde ei toimu, siis ei maksta midagi.

See on turupõhine ja aus koostöö: ettevõtja panustab, riskib ja saab kasu, kui töötab hästi. Avaliku raha risk on null.

Tapa: kindel tulu ja hüvitis otsa

Tapal algavad 2026. aastal spordi- ja vabaajakeskuse ehitustööd. Ehitajaks Merko Ehitus Eesti, arhitekt Hannes Koppel (Asum Arhitektid).