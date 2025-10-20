Jüri Mõis: üle kahe nädala ei lähe, kuni peaminister vahetub

Tallinnas valimised võitnud Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart alustab võimuläbirääkimisi erakonnaga Isamaa, kuid nendib, et peab tegema parema pakkumise kui teised erakonnad, kes üritavad samuti meelitada Isamaad oma liitu.
Tallinnas ei saanud Keskerakond ainuvõimu ning Jevgeni Ossinovski püüab nüüd moodustada nelja erakonna koalitsiooni, mis kannab nime SIRP. Samal ajal võib lõppeda Tartus Reformierakonna 28 aastat kestnud valitsemisaeg.
Riias asuva ärikeskuse Preses Nama Kvartāls arendaja AS PN Project kuulutas välja oma võlakirjaprogrammi viienda emissiooni, pakkudes investoritele tagatud võlakirjadega 10% aastaintressi poolaastaste kupongimaksetega. Ärikeskuse ehitus on nüüdseks ületanud poole teekonnast ning ka vajalikust finantseeringust on pool kaasatud. Emissioonist laekuvat raha kasutatakse eelkõige olemasolevate võlakirjade refinantseerimiseks ning ehitustööde rahastamiseks.