  • OMX Baltic−0,47%291,75
  • OMX Riga−0,28%911,92
  • OMX Tallinn−0,16%1 903,06
  • OMX Vilnius−0,23%1 259,02
  • S&P 5000,00%6 735,35
  • DOW 300,47%46 924,74
  • Nasdaq −0,16%22 953,67
  • FTSE 1000,63%9 486,74
  • Nikkei 225−0,02%49 307,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,1
  20.10.25, 10:47

Jüri Mõis: üle kahe nädala ei lähe, kuni peaminister vahetub

Värsked valimistulemused võivad ettevõtja Jüri Mõisa sõnul mõjutada ka valitsust.
Suurettevõtja Jüri Mõis.
  • Suurettevõtja Jüri Mõis.
  • Foto: Raul Mee
Varasemalt siseministri ja Tallinna linnapea ametit kandnud suurettevõtja Jüri Mõisa sõnul võivad valimistulemused tuua endaga kaasa olulised muutused.
Saated
  20.10.25, 10:44
Häältemagnet Kõlvart otsib liitu Isamaaga: me oleme kõige popimad
Tallinnas valimised võitnud Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart alustab võimuläbirääkimisi erakonnaga Isamaa, kuid nendib, et peab tegema parema pakkumise kui teised erakonnad, kes üritavad samuti meelitada Isamaad oma liitu.
Uudised
  20.10.25, 03:15
Olulisim valimisööst: Tallinnas tahetakse luua nelikliitu, Tartus haub plaane Eesti 200
Täiendatud kell 7.45
Tallinnas ei saanud Keskerakond ainuvõimu ning Jevgeni Ossinovski püüab nüüd moodustada nelja erakonna koalitsiooni, mis kannab nime SIRP. Samal ajal võib lõppeda Tartus Reformierakonna 28 aastat kestnud valitsemisaeg.
Uudised
  19.10.25, 10:59
Valimiste blogi: Keskerakond võitis Tallinnas. Tartus pidi Reformierakond tunnistama nappi kaotust
Keskerakond võitis Tallinnas oodatult valimised, kuid ei saavutanud ainuvõimu. EKRE jäi välja, Parempoolsed said sisse.
  PRO
Videod
  16.12.23, 19:00
VIDEO: Jüri Mõis õpetab edu valemit
Ettevõtja Jüri Mõis kõneles eelmise aasta alguses kiiresti kasvavate ettevõtete ehk gasellide inspratsiooniüritusel edust iseenda senise loo näitel.
  21.10.25, 12:09
Riia ärikeskuse arendaja pakub 10% aastaintressiga tagatud võlakirju
Riias asuva ärikeskuse Preses Nama Kvartāls arendaja AS PN Project kuulutas välja oma võlakirjaprogrammi viienda emissiooni, pakkudes investoritele tagatud võlakirjadega 10% aastaintressi poolaastaste kupongimaksetega. Ärikeskuse ehitus on nüüdseks ületanud poole teekonnast ning ka vajalikust finantseeringust on pool kaasatud. Emissioonist laekuvat raha kasutatakse eelkõige olemasolevate võlakirjade refinantseerimiseks ning ehitustööde rahastamiseks.

Vesinikutehnoloogia ettevõtte Elcogeni juht Enn Õunpuu rääkis, et pakuvad olulistele töötajale nii staaži kui tulemuste põhjal optsioone.
Uudised
  21.10.25, 06:00
Suurimad boonused sadades tuhandetes: Eesti firmad treivad magusaid palgapakette
Börsikella asemel helises teist sorti äratuskell. Martin Villig taipas, et on aeg pikemaks puhkuseks.
Uudised
  21.10.25, 11:27
Martin Villig võttis tööst terveks aastaks pausi
Airwave on juhtiv soojuspumpade, kliima-, ventilatsiooni- ja kütteseadmete ning vastavate paigaldustarvikute maaletooja ja hulgimüüja Baltikumis.
Uudised
  20.10.25, 18:22
Laia haardega kliimatehnika ärimehed müüvad elutöö Rootsi suurkontsernile
"Kerge südamega tehtud otsus"
Keskendusin kümnele aktsiale, millele analüütikud ennustavad 12 kuu pärast 40‒50% kõrgemat hinda.
Investor Toomas
  21.10.25, 12:11
Sõelusin Wall Streeti soovitustest välja 10 suurima potentsiaaliga aktsiat
Saaremaa Lihatööstuse omanik Vjatšeslav Leedo ei tea, kes tema tehase ostis.
Uudised
  21.10.25, 17:37
Leedo pankrotis lihatööstuse tehasele leiti ostja
Tootmise taaskäivitamine näib ebatõenäoline
Üheksa kuu põhjal jäävad LHV Groupi netotulud 1% ja puhaskasum 3% finantsprognoosile alla.
Börsiuudised
  21.10.25, 08:31
LHV jäi oma finantsprognoosile alla
Perepoeg Ott-Aleksander Komarovi käes on kohviku kõige legendaarsem ja külaliste seas armastatuim vaarika-kondenspiima pannkook.
Saated
  21.10.25, 16:00
Legendaarse kohviku saladus: null turundust, aga järjekord ulatub uksest välja
Raamatupidamisbüroo K&R Äriteenused OÜ juht Karin Buström
  16.10.25, 16:56
Millised on ettevõtjate seas enim levinud finantsküsimused?
Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
Äripäev reastas 500 parimat palgamaksjat
Lenno Uusküla ja Tõnu Toompark arutlesid Äripäeva raadio debatis kinnisvara taskukohasuse üle.
Debatt Uusküla ja Toompargi vahel. Kas Tallinna korterid on liiga kallid?
President Zelenskõi räägib telefoni teel Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga. Euroopas kardetakse, et USA on nõus Venemaa nõudega loovutada Ukrainast alasid, mida pole vallutatud
Ukraina ja Euroopa tahavad sõja külmutamist praegusel rindejoonel
Valmib 12punktiline rahuplaan
Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
Äripäev reastas 500 parimat palgamaksjat
Isamaa esimees Urmas Reinsalu erakonna valimispeol tulemusi vaatamas.
Reinsalu peab Tartu linnapea kohast loobumist veaks: „See oli vale otsus“
Coop Panga laenuportfell ületas esmakordselt 2 miljardi euro piiri, millega pank täitis enneaegselt endale 2027. aasta alguseks seatud strateegilise eesmärgi.
Coop Panga kasum langes aastaga viiendiku võrra
Microsoft Developmnet Center Estonia juht Tanel Erm ütles, et nende keskmine palk moodustub töötasust, boonustest ja optsioonidest.
Tuleb edasi liikuda – suured tööandjad seovad palgatõusu karjääriga
Uuel aastal on valitsussektori palgatõus oodatust suurem
Manpoweri Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra.
Töötajaid on korraga üle ja puudu
Perepoeg Ott-Aleksander Komarovi käes on kohviku kõige legendaarsem ja külaliste seas armastatuim vaarika-kondenspiima pannkook.
Legendaarse kohviku saladus: null turundust, aga järjekord ulatub uksest välja
Raamatupidamisbüroo K&R Äriteenused OÜ juht Karin Buström
Millised on ettevõtjate seas enim levinud finantsküsimused?
Turvasadamana tuntud väärismetallide nõudlust on vähendanud muu hulgas leevenevad poliitilised pinged.
Kulla hind tegi nelja aasta suurima languse
Eften Capitali juhatuse esimees Viljar Arakas ning tegevjuht Kristjan Tamla.
Eften teeb investoritele väljamakse
Investor Taavi Ilves arvab, et investorid võivad puuduliku kommunikatsiooni najal teha liigselt emotsionaalseid otsuseid, kuid ta usub, et pikaajaliselt on tegu hea investeeringuga.
Investor Taavi Ilves heidab LHV-le ette üht viga
Bitcoin tõusis 112 000 dollarini.
Dow Jones kerkis värske rekordini
Alphabeti eelis- ja lihtaktsiad langesid pärast teadaannet ligi 4,8%.
OpenAI hakkab Google’iga mõõtu võtma brauseriturul
Bolti kaubamärgi all Maltal tegutsenud ja Boltiga lootusetult tülis ettevõte ütleb, et ei teinud midagi valesti.
“Bolt on valmis kasutama jõudu.” Taksohiid ragistab juba aastaid vihase välismaa partneriga
Suurettevõtja Jüri Mõis.
Jüri Mõis: üle kahe nädala ei lähe, kuni peaminister vahetub
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
Viktor Siilats hindab luksust, peab lugu kvaliteedist, aga raha kui sellist eesmärgina ei pea. See ei tooks tema sõnul talle edu.
Tippärimees Viktor Siilats luksusest: “Kui ettevõtjat ei motiveerita, siis miks ta üldse peab tegutsema?”
OG Elektra omanik Oleg Gross.
  PRO
Oleg Gross venekeelsest tööjõust: ettevõtja ülesanne ei ole keelt õpetada
Tornimäe 5 registreeritud Gunvor Services osutab kontserni ettevõtetele agendi- ja muid tugiteenuseid, mitukümmet töötajat kohustatakse kaugtöö asemel kontoris töötama.
Šveitsi naftakaupleja puistab Eesti juhatust ja ajab töötajaid kontorisse
Investor Triin Hertmann Äriplaan 2025 konverentsil.
Kuus eestlast valiti 100 mõjukaima naise sekka
Tollikoer Pähkel nuhkimas Omniva sorteerimisekeskuses pakke.
Hiina pakkide megabuumi hakatakse piirama. “See on tekitanud tõsiseid probleeme”

Liivamägi ja Vaarmets: ülehinnatud USA turul toob edu riskimaandus
Investor Toomase tund
Liivamägi ja Vaarmets: ülehinnatud USA turul toob edu riskimaandus
00:00
LHV juht: kasum taastub järgmisel aastal
Hommikuprogramm
LHV juht: kasum taastub järgmisel aastal
00:00
Uute ettevõtete rahastaja: idud kiduvad Eestis, nad jäävad maha isegi AI-s
Kuum tool
Uute ettevõtete rahastaja: idud kiduvad Eestis, nad jäävad maha isegi AI-s
Jüri Ratas: Tallinna uus võimuliit selgub nädala lõpuks
Hommikuprogramm
Jüri Ratas: Tallinna uus võimuliit selgub nädala lõpuks
Sõõrumaa: Tallinnas võiks sündida turvaline Keskerakonna ja Isamaa koalitsioon
Hommikuprogramm
Sõõrumaa: Tallinnas võiks sündida turvaline Keskerakonna ja Isamaa koalitsioon
Mart Saarma: me jääme kohati lihtsalt mökutama
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Mart Saarma: me jääme kohati lihtsalt mökutama
1
  • PRO
Saated
  20.10.25, 14:58
Oleg Gross venekeelsest tööjõust: ettevõtja ülesanne ei ole keelt õpetada
2
Arvamused
  21.10.25, 06:00
Endine vallavolinik: miks Gross maksab oma spaa ise kinni, aga Tapa ujula eest tasume me kõik?
3
Uudised
  20.10.25, 10:47
Jüri Mõis: üle kahe nädala ei lähe, kuni peaminister vahetub
4
Uudised
  20.10.25, 18:22
Laia haardega kliimatehnika ärimehed müüvad elutöö Rootsi suurkontsernile
"Kerge südamega tehtud otsus"
5
Uudised
  21.10.25, 06:00
Suurimad boonused sadades tuhandetes: Eesti firmad treivad magusaid palgapakette
6
Uudised
  21.10.25, 11:27
Martin Villig võttis tööst terveks aastaks pausi

Investor Toomas
  22.10.25, 11:42
Pettusin LHV tulemustes ja mõtlen müümisele
  22.10.25, 11:00
Hansabi juht: efektiivsus ei ole enam konkurentsieelis, vaid ellujäämine
Uudised
  22.10.25, 10:37
Ukraina ja Euroopa tahavad sõja külmutamist praegusel rindejoonel
Valmib 12punktiline rahuplaan
Uudised
  22.10.25, 10:36
Päikesepaneelide tasuvusaega kiirendada lubav idufirma kaasas raha
Saated
  22.10.25, 10:32
Debatt Uusküla ja Toompargi vahel. Kas Tallinna korterid on liiga kallid?
Uudised
  22.10.25, 09:38
Interneti teel ostlemine kasvas 6 miljardi euroni
Saated
  22.10.25, 08:53
Reinsalu peab Tartu linnapea kohast loobumist veaks: „See oli vale otsus“
Börsiuudised
  22.10.25, 08:52
Eften teeb investoritele väljamakse
