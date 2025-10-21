Suurimad boonused sadades tuhandetes: Eesti firmad treivad magusaid palgapakette

Tehnoloogia- ja börsiettevõtted panevad võtmetöötajatele kokku üha priskemaid motivatsioonipakette. Optsioonidega võivad parimad teenida põhipalgale lisaks lausa sadu tuhandeid eurosid.
- Vesinikutehnoloogia ettevõtte Elcogeni juht Enn Õunpuu rääkis, et pakuvad olulistele töötajale nii staaži kui tulemuste põhjal optsioone.
Tehnoloogiafirma Elcogen
i juht Enn Õunpuu
ütleb, et optsiooniprogramm aitab hoida ettevõttes väärtuslikke inimesi ja teadmisi. Tema sõnul kulub veidi staaži, et töötaja mõistaks, milline on firma perspektiiv. Töötaja saab õiguse aktsiatele pärast kolme aastat töötamist. Taolist süsteemi nimetatakse sageli kuldseteks käeraudadeks, sest see motiveerib töötajat haakima end ettevõtte külge pikemaks ajaks.
Elcogeni mulluse aruande järgi oli optsiooniprogrammiga seotud reserv märkimisväärsed 5,8 miljonit eurot, millest maksti välja umbes 2,5 miljonit. Ettevõttes töötab umbes 150 inimest, kellest ligi 50 kuuluvad optsiooniprogrammi.
Õunpuu sõnul toimivad optsioonid kahel tasandil: ühelt poolt ei taha inimesed lahkuda, sest neil on optsioonid ootel, teisalt tajuvad nad, et nende panust hinnatakse õiglaselt ja konkreetselt saavutuste kaudu. “Loomulikult see motiveerib,” lausub ta.
Bolti töötajatel soolas veelgi rohkem
Eelmisel aastal börsile läinud Infortari tippjuhid ja võtmetöötajad saavad hakata sügisel optsioone aktsiateks vahetama – torus on 25 miljoni euro väärtuses aktsiaid.
Infortari aktsionäride koosolekul vastu võetud otsus enda aktsiaid optsiooniprogrammi jaoks tagasi osta läheb jõusse, teatas ettevõte börsiteates.
Tõepoolest, tehnoloogiaettevõttes Pipedrive saab töötaja viis tasustatud vaba päeva, kui ta on võtnud uue lemmiklooma – või ka näiteks siis, kui on kallimast lahku läinud. Finantsgrupi LHV töötaja saab kolm korda aastas võtta “päeva iseendale”, mil ei pea kohale ilmuma ega põhjendama, miks.
