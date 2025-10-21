Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €3.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,01%293,12
  • OMX Riga0,3%914,45
  • OMX Tallinn0,26%1 906,05
  • OMX Vilnius−0,19%1 261,88
  • S&P 5001,07%6 735,13
  • DOW 301,12%46 706,58
  • Nasdaq 1,37%22 990,54
  • FTSE 1000,52%9 403,57
  • Nikkei 2251,51%49 929,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,08
  • OMX Baltic−0,01%293,12
  • OMX Riga0,3%914,45
  • OMX Tallinn0,26%1 906,05
  • OMX Vilnius−0,19%1 261,88
  • S&P 5001,07%6 735,13
  • DOW 301,12%46 706,58
  • Nasdaq 1,37%22 990,54
  • FTSE 1000,52%9 403,57
  • Nikkei 2251,51%49 929,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,08
  • 21.10.25, 06:00

Suurimad boonused sadades tuhandetes: Eesti firmad treivad magusaid palgapakette

Tehnoloogia- ja börsiettevõtted panevad võtmetöötajatele kokku üha priskemaid motivatsioonipakette. Optsioonidega võivad parimad teenida põhipalgale lisaks lausa sadu tuhandeid eurosid.
Vesinikutehnoloogia ettevõtte Elcogeni juht Enn Õunpuu rääkis, et pakuvad olulistele töötajale nii staaži kui tulemuste põhjal optsioone.
  • Vesinikutehnoloogia ettevõtte Elcogeni juht Enn Õunpuu rääkis, et pakuvad olulistele töötajale nii staaži kui tulemuste põhjal optsioone.
  • Foto: Liis Treimann
Tehnoloogiafirma Elcogeni juht Enn Õunpuu ütleb, et optsiooniprogramm aitab hoida ettevõttes väärtuslikke inimesi ja teadmisi. Tema sõnul kulub veidi staaži, et töötaja mõistaks, milline on firma perspektiiv. Töötaja saab õiguse aktsiatele pärast kolme aastat töötamist. Taolist süsteemi nimetatakse sageli kuldseteks käeraudadeks, sest see motiveerib töötajat haakima end ettevõtte külge pikemaks ajaks.
Elcogeni mulluse aruande järgi oli optsiooniprogrammiga seotud reserv märkimisväärsed 5,8 miljonit eurot, millest maksti välja umbes 2,5 miljonit. Ettevõttes töötab umbes 150 inimest, kellest ligi 50 kuuluvad optsiooniprogrammi.
Õunpuu sõnul toimivad optsioonid kahel tasandil: ühelt poolt ei taha inimesed lahkuda, sest neil on optsioonid ootel, teisalt tajuvad nad, et nende panust hinnatakse õiglaselt ja konkreetselt saavutuste kaudu. “Loomulikult see motiveerib,” lausub ta.
Äripäeva Palga TOP, mis reastab 500 parimat palgamaksjat Eestimaal, ilmub homme 22. oktoobril.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Uudised
  • 29.04.24, 06:00
Paisu taga 25 miljonit: Infortari tippjuhte ootab sügisel rahasadu
Bolti töötajatel soolas veelgi rohkem
Eelmisel aastal börsile läinud Infortari tippjuhid ja võtmetöötajad saavad hakata sügisel optsioone aktsiateks vahetama – torus on 25 miljoni euro väärtuses aktsiaid.
Börsiuudised
  • 20.10.25, 09:35
Infortar alustab aktsiate tagasiostmist
Infortari aktsionäride koosolekul vastu võetud otsus enda aktsiaid optsiooniprogrammi jaoks tagasi osta läheb jõusse, teatas ettevõte börsiteates.
Uudised
  • 08.07.25, 16:58
Võtsid koera või läksid kallimast lahku – võta viis vaba päeva! Ettevõtted meelitavad töötajaid leidlike hüvedega
Tõepoolest, tehnoloogiaettevõttes Pipedrive saab töötaja viis tasustatud vaba päeva, kui ta on võtnud uue lemmiklooma – või ka näiteks siis, kui on kallimast lahku läinud. Finantsgrupi LHV töötaja saab kolm korda aastas võtta “päeva iseendale”, mil ei pea kohale ilmuma ega põhjendama, miks.
  • ST
Sisuturundus
  • 16.10.25, 16:56
Millised on ettevõtjate seas enim levinud finantsküsimused?
Iga ettevõtja jaoks on oluline, et tema finantsandmed oleksid õigesti kajastatud ja vastaksid seadusandlusele, aga see pole sugugi ainus, kuidas hea raamatupidaja oma klienti aidata saab. Raamatupidamisbüroo K&R Äriteenused OÜ juht Karin Buström nendib, et küsimusi tekib nii seoses erinevate kulude, seadusemuudatuste kui ka ettevõtte rahavoogude haldamisega.

Hetkel kuum

Suurettevõtja Jüri Mõis.
Uudised
  • 20.10.25, 10:47
Jüri Mõis: üle kahe nädala ei lähe, kuni peaminister vahetub
Airwave on juhtiv soojuspumpade, kliima-, ventilatsiooni- ja kütteseadmete ning vastavate paigaldustarvikute maaletooja ja hulgimüüja Baltikumis.
Uudised
  • 20.10.25, 18:22
Laia haardega kliimatehnika ärimehed müüvad elutöö Rootsi suurkontsernile
"Kerge südamega tehtud otsus"
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets (vasakul) õnnitlemas Tallinna linnapeakandidaati Jevgeni Ossinovskit.
Uudised
  • 20.10.25, 03:15
Olulisim valimisööst: Tallinnas tahetakse luua nelikliitu, Tartus haub plaane Eesti 200
Täiendatud kell 7.45
Södra müüb IKEA suurimale jaemüüjale Eestis ja Lätis väga palju metsa.
Uudised
  • 20.10.25, 11:14
Hiigeltehing: IKEA ostab Södralt Eesti ja Läti metsad
Infortari üks asutajatest ning suuromanikest Ain Hanschmidt.
Börsiuudised
  • 20.10.25, 09:35
Infortar alustab aktsiate tagasiostmist
Mihhail Kõlvart pidamas võidukõne.
Uudised
  • 19.10.25, 10:59
Valimiste blogi: Keskerakond võitis Tallinnas. Tartus pidi Reformierakond tunnistama nappi kaotust
Keskerakonna esipoliitikud Jaak Madison, Anastassia Kovalenko-Kõlvart ja Mihhail Kõlvart pühapäevasel valimispeol.
Uudised
  • 20.10.25, 15:11
Ettevõtjad panustavad Tallinnas Keskerakonnale. Pruunsild: “Muidu klopsitakse jälle kokku vikerkaare koalitsioon”
Hable juht ja asutaja Otto Jaansoo.
  • ST
Sisuturundus
  • 16.10.25, 11:00
Hea veebileht peab looma emotsiooni
Vesinikutehnoloogia ettevõtte Elcogeni juht Enn Õunpuu rääkis, et pakuvad olulistele töötajale nii staaži kui tulemuste põhjal optsioone.
Suurimad boonused sadades tuhandetes: Eesti firmad treivad magusaid palgapakette
Enne valimisi oli Haapsalu linnapea Urmas Sukles enesekindel, et kogub ligi tuhat häält ja jätkab linnapeana. Pühapäeva õhtul saabus karm tegelikkus.
25 aastat Haapsalu valitsenud Sukles kaotab trooni: olin väljaütlemistes liiga enesekindel
Teflonmeeste langemine: Äripäeva valimislugude sarja kokkuvõte
Airwave on juhtiv soojuspumpade, kliima-, ventilatsiooni- ja kütteseadmete ning vastavate paigaldustarvikute maaletooja ja hulgimüüja Baltikumis.
Laia haardega kliimatehnika ärimehed müüvad elutöö Rootsi suurkontsernile
"Kerge südamega tehtud otsus"
Vesinikutehnoloogia ettevõtte Elcogeni juht Enn Õunpuu rääkis, et pakuvad olulistele töötajale nii staaži kui tulemuste põhjal optsioone.
Suurimad boonused sadades tuhandetes: Eesti firmad treivad magusaid palgapakette
Tartus Isamaa nimekirjas kandideerinud Sandra Laur on vaid 21aastane, kuid kogus esimest korda valimistel osalenuna lausa 993 häält ning oli oma erakonnas häältesaagilt Tartus kolmandal kohal.
“Toimunud on nihe.” Noored on tulnud poliitikasse, aga miks on nad nii häälekalt konservatiivsed?
Furoori tekitanud noored Kris Kärner ja Sandra Laur saavutasid Tartus Isamaa nimekirjas vastavalt teise ja kolmanda koha. Vasakul Isamaa juht Urmas Reinsalu ja paremal Sandra Laur.
Tartus võidutsesid Isamaa noorpoliitikud. Seli neile riigi tulevikku ei usalda, Pruunsild palub kannatlikkust
Tallinnas ja Tartus oleks valimiste võitjata parem
Tallinnas ja Tartus oleks valimiste võitjata parem
Keskerakonna häältemagnet ja juht Mihhail Kõlvart teatas, et erakond hakkab esialgu läbirääkjimisi pidama Isamaaga.
Keskerakond alustas Isamaaga Tallinnas võimuliidu loomiseks läbirääkimisi
Keskerakonna esipoliitikud Jaak Madison, Anastassia Kovalenko-Kõlvart ja Mihhail Kõlvart pühapäevasel valimispeol.
Ettevõtjad panustavad Tallinnas Keskerakonnale. Pruunsild: “Muidu klopsitakse jälle kokku vikerkaare koalitsioon”
Raamatupidamisbüroo K&R Äriteenused OÜ juht Karin Buström
  • ST
Millised on ettevõtjate seas enim levinud finantsküsimused?
Kulla futuurid jõudsid samal ajal kõigi aegade rekordini.
Apple’i rekord vedas Wall Streeti kõrgemale
Kauplemisplatvormide Robinhood ja Coinbase aktsiad lisasid vastavalt ligi 5% ja 3,5%.
Bitcoini tõus vallandas krüptosektoris ralli
Uurimisfirma Counterpoint Researchi andmetel suurenes mudeli iPhone 17 müük ligi kolmandiku võrra.
Apple’i aktsia hüppas tugeva müügi toel rekordtasemele
Viimati emiteeris Eesti pikaajalisi võlakirju rahvusvahelisel kapitaliturul 2024. aasta jaanuaris.
Eesti riik alustab võlakirjapakkumisega
Kolmandik märkimises osalenutest olid juba varasemate, kevadiste võlakirjade omanikud.
Everausi võlakirjad märgiti üle kahekordselt
Tornimäe 5 registreeritud Gunvor Services osutab kontserni ettevõtetele agendi- ja muid tugiteenuseid, mitukümmet töötajat kohustatakse kaugtöö asemel kontoris töötama.
Šveitsi naftakaupleja puistab Eesti juhatust ja ajab töötajaid kontorisse
Investor Triin Hertmann Äriplaan 2025 konverentsil.
Kuus eestlast valiti 100 mõjukaima naise sekka
Tollikoer Pähkel nuhkimas Omniva sorteerimisekeskuses pakke.
Hiina pakkide megabuumi hakatakse piirama. “See on tekitanud tõsiseid probleeme”
Vasakul Bombay Groupi üks juht Dajana Tiitsaar, keskel Bombay Groupi külalislahkuse juht Anton Jolkin. The Burmani hotelli sisse astudes näeb head õpikunäidet art déco ’st: kuld, sümmeetrilised mustrid, funktsionaalne nostaliga-futurism, siin-seal juugendit.
Michelin märkis Tallinna luksushotelli maailma parimaks
Arhitektuuribüroo kavand tulevasest Loksa spaahotellist.
Mitu rauda tules: järgnevatel aastatel kerkib viis spaahotelli
Silmakirurg plaanib Loksal suurelt arendada
Saksamaa kütuseturul juhtus 2000. aastate alguses midagi sarnast nagu praegu Eestis, kui väiksemad ketid läksid n-ö säästukontseptsiooni ellu viima ning viilisid kulud väga õhukeseks. „Tulemus on see, et täna Saksamaal sisuliselt ükski tankla mingeid lojaalsust ei paku,“ ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
Kütuseturul lahvatas aastate suurim hinnasõda. “See on psühholoogiline kurnamine.”
Ukrainast pärit Maksym (Max) Krupyshev on Coinspaidi kaasasutaja, juht ja avalik nägu.
Suurfirma kaotas küberrünnakus jälle miljoneid. „Häkkimine on äriprojekt“
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi

Podcastid

Uute ettevõtete rahastaja: idud kiduvad Eestis, nad jäävad maha isegi AI-s
Kuum tool
Uute ettevõtete rahastaja: idud kiduvad Eestis, nad jäävad maha isegi AI-s
00:00
Jüri Ratas: Tallinna uus võimuliit selgub nädala lõpuks
Hommikuprogramm
Jüri Ratas: Tallinna uus võimuliit selgub nädala lõpuks
00:00
Sõõrumaa: Tallinnas võiks sündida turvaline Keskerakonna ja Isamaa koalitsioon
Hommikuprogramm
Sõõrumaa: Tallinnas võiks sündida turvaline Keskerakonna ja Isamaa koalitsioon
Mart Saarma: me jääme kohati lihtsalt mökutama
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Mart Saarma: me jääme kohati lihtsalt mökutama
Äripäeva arvamusliider: Temu kraam on letikaupleja suhtes kahekordselt ebaõiglane konkurents
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: Temu kraam on letikaupleja suhtes kahekordselt ebaõiglane konkurents
Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
Tippkohtumine
Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi
04.11., 20.11., 04.12.2025 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11 ja 12.11.2025 Tulemuslik protsessijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslik protsessijuhtimine
16 akadeemilist tundi
05.11.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
06.11.2025 Kategooriajuhtimine kaubanduses
Äripäeva Akadeemia
Kategooriajuhtimine kaubanduses
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 20.10.25, 10:47
Jüri Mõis: üle kahe nädala ei lähe, kuni peaminister vahetub
2
Uudised
  • 20.10.25, 18:22
Laia haardega kliimatehnika ärimehed müüvad elutöö Rootsi suurkontsernile
"Kerge südamega tehtud otsus"
3
Uudised
  • 19.10.25, 08:00
Miljonikäibega merendusfirma vajub põhja: “Ongi kõik, kõike head”
4
Uudised
  • 20.10.25, 11:14
Hiigeltehing: IKEA ostab Södralt Eesti ja Läti metsad
5
Uudised
  • 20.10.25, 03:15
Olulisim valimisööst: Tallinnas tahetakse luua nelikliitu, Tartus haub plaane Eesti 200
Täiendatud kell 7.45
6
Uudised
  • 20.10.25, 15:11
Ettevõtjad panustavad Tallinnas Keskerakonnale. Pruunsild: “Muidu klopsitakse jälle kokku vikerkaare koalitsioon”

Viimased uudised

Arvamused
  • 21.10.25, 06:00
Endine vallavolinik: miks Gross maksab oma spaa ise kinni, aga Tapa ujula eest tasume me kõik?
Uudised
  • 21.10.25, 06:00
Suurimad boonused sadades tuhandetes: Eesti firmad treivad magusaid palgapakette
Suur lugu
  • 21.10.25, 06:00
25 aastat Haapsalu valitsenud Sukles kaotab trooni: olin väljaütlemistes liiga enesekindel
Teflonmeeste langemine: Äripäeva valimislugude sarja kokkuvõte
Börsiuudised
  • 21.10.25, 01:00
Apple’i rekord vedas Wall Streeti kõrgemale
Börsiuudised
  • 20.10.25, 21:54
Bitcoini tõus vallandas krüptosektoris ralli
Uudised
  • 20.10.25, 19:52
Keskerakond alustas Isamaaga Tallinnas võimuliidu loomiseks läbirääkimisi
Börsiuudised
  • 20.10.25, 19:40
Apple’i aktsia hüppas tugeva müügi toel rekordtasemele
Saated
  • 20.10.25, 18:41
Uute ettevõtete rahastaja: idud kiduvad Eestis, nad jäävad maha isegi AI-s
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025