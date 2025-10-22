Kaitsehuvide tõttu jäävad Ida-Läti tuulepargid rajamata
Lätis on idapiiri lähedal peatatud mitu tuulepargiprojekti seoses riigi kaitsehuvidega. Kaitseministeerium on koostanud kaardi, mis välistab paljud piirialad tuuleenergia arendamisest kuni 2027. aastani.
Kui nii mõneski omavalitsuses on tuulikutega seotud planeeringuid lõpetatud, siis mitmel pool minnakse asjaga edasi. Planeerimisprotsessi edenedes on aga selgunud, et potentsiaalsed alad, kuhu tuulikuid saaks püstitada, muutuvad üha väiksemaks.
Kõik meie naabrid saavad kohaliku taastuvenergia tootmise jõulise suurendamisega hakkama. Tulebki saada, sest taastuvenergia on ülekaalukas avalik huvi, kirjutab Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Silver Sillak.
Riias asuva ärikeskuse Preses Nama Kvartāls arendaja AS PN Project kuulutas välja oma võlakirjaprogrammi viienda emissiooni, pakkudes investoritele tagatud võlakirjadega 10% aastaintressi poolaastaste kupongimaksetega. Ärikeskuse ehitus on nüüdseks ületanud poole teekonnast ning ka vajalikust finantseeringust on pool kaasatud. Emissioonist laekuvat raha kasutatakse eelkõige olemasolevate võlakirjade refinantseerimiseks ning ehitustööde rahastamiseks.