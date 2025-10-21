Sõelusin Wall Streeti soovitustest välja 10 suurima potentsiaaliga aktsiat

Alles paar päeva tagasi arvutasin kõigi oma portfellis olevate aktsiapositsioonide keskmise aastase tootluse, mille tulemusel avastasin, et pean hakkama tõsist koristustööd läbi viima. Otsustasin heita veel viimase pilgu sellele, mida vastselt alanud tulemuste hooaeg võiks endaga kaasa tuua.
Riias asuva ärikeskuse Preses Nama Kvartāls arendaja AS PN Project kuulutas välja oma võlakirjaprogrammi viienda emissiooni, pakkudes investoritele tagatud võlakirjadega 10% aastaintressi poolaastaste kupongimaksetega. Ärikeskuse ehitus on nüüdseks ületanud poole teekonnast ning ka vajalikust finantseeringust on pool kaasatud. Emissioonist laekuvat raha kasutatakse eelkõige olemasolevate võlakirjade refinantseerimiseks ning ehitustööde rahastamiseks.