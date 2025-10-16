Tagasi ST 21.10.25, 12:09 Riia ärikeskuse arendaja pakub 10% aastaintressiga tagatud võlakirju Riias asuva ärikeskuse Preses Nama Kvartāls arendaja AS PN Project kuulutas välja oma võlakirjaprogrammi viienda emissiooni, pakkudes investoritele tagatud võlakirjadega 10% aastaintressi poolaastaste kupongimaksetega. Ärikeskuse ehitus on nüüdseks ületanud poole teekonnast ning ka vajalikust finantseeringust on pool kaasatud. Emissioonist laekuvat raha kasutatakse eelkõige olemasolevate võlakirjade refinantseerimiseks ning ehitustööde rahastamiseks.

Preses Nama Kvartāls büroohoone

Foto: PN Project

Viienda emissiooni märkimisperiood kestab 14.–31. oktoober 2025 ning võlakirjade lunastustähtaeg 4. juuni 2027. Planeeritav emissioonimaht on kuni 10 miljonit eurot ja miinimuminvesteering on üks võlakiri hinnaga 1 041,9178 eurot (nominaal 1 000 eurot). Emissiooni korraldaja on Artea Bank, müügiagentidena tegutsevad Redgate Capital AS ja Orion Securities UAB. Täpsemalt võlakirjadest, projektist, riskidest ja eelistest saab lugeda Planeeritav emissioonimaht on kuni 10 miljonit eurot ja miinimuminvesteering on üks võlakiri hinnaga 1 041,9178 eurot (nominaal 1 000 eurot). Emissiooni korraldaja on Artea Bank, müügiagentidena tegutsevad Redgate Capital AS ja Orion Securities UAB. Täpsemalt võlakirjadest, projektist, riskidest ja eelistest saab lugeda investeerimismemorandumist.

Alates võlakirjaprogrammi käivitamisest on PN Project edukalt kaasanud üle 30 miljoni euro, mis moodustab poole Preses Nama Kvartāls büroohoone jaoks vajalikust kogurahastusest. Varasemad emissioonid on võimaldanud saavutada olulisi ehituslikke verstaposte, sealhulgas põhikandekonstruktsioonide valmimise, fassaadi paigalduse ning teiste käimasolevate tööde rahastamise. 2025. aasta augustis võeti võlakirjad Nasdaq Balti võlakirjanimekirja, suurendades investorite jaoks läbipaistvust ja likviidsust.

Lords LB Special Fund V fondijuht Povilas Urbonavičius

Foto: Andris Barbans

„Kuna ehitus on nüüdseks enam kui poolel teel ning vajalikust võlakirjafinantseeringust on pool juba tagatud, siseneb Preses Nama Kvartāls oma arenduse teise faasi: peatselt algavad siseehitus- ja viimistlustööd,“ ütles Lords LB Special Fund V fondijuht Povilas Urbonavičius. „Iga võlakirjaemissiooni kaudu liigume lähemale kaasaegse büroohoone valmimisele Riia südames. Kutsume investoreid meiega ühinema, et viia lõpule see maamärk, mis kujundab ümber linna ärimaastiku.“

Preses Nama Kvartāls arendatakse Riias Ķīpsala linnaosas Daugava jõe ääres. Esimene etapp – 11-korruseline kaasaegne A-klassi büroohoone – pakub läbimõeldud töökohti säästvate tehniliste lahenduste, energiatõhususe ning laiahaardeliste võimalustega nii kohalikele kui ka rahvusvahelistele ettevõtetele. Büroohoone valmib 2026. aastal, samas kui laiem kvartalikontseptsioon hõlmab täiendavaid büroosid, elamuid või hotelli, kaubandus-, haridus- ja meditsiinitaristut ning avalikke rohealasid.

Käesolev teade on tasustamata turunduskommunikatsioon vastavalt prospektimäärusele ega kujuta endast investeerimisnõuannet ega -pakkumist. Käesolevaga esitatakse teavet AS PN Project võlakirjade avaliku pakkumise kohta. Iga investeerimisotsus peab põhinema Läti Panga poolt heaks kiidetud põhiprospektil ja lõpptingimustel. Heaks kiidetud põhiprospekt ja lõpptingimused on kättesaadavad AS PN Project veebilehel: lordslb.lt/presesnams_bonds

Teave Lords LB Special Fund V kohta

Lords LB Special Fund V on teadlikele investoritele mõeldud suletud investeerimisfond. Fond keskendub ärikinnisvara arendamisele Balti riikides. Seda haldab üks Baltikumi suurimaid juhtimisettevõtetest UAB Lords LB Asset Management. 2017. aastal loodud fond on teinud ühe investeeringu Riia äriarendusprojekti – Preses Nama Kvartals, mida arendab AS PN Project.

Teave Preses Nama Kvartālsi kohta