  22.10.25, 06:00

Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister

Üheksa ettevõtet maksis kokku 638 töötajale eelmisel aastal keskmiselt rohkem, kui oli ministri palk, üks ettevõte maksis kümnele töötajale isegi enam, kui sai president, näitab parimate palgamaksjate edetabel.
Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
President Alar Karise palk oli selle aasta 1. aprillini 9200 eurot, ministri palk oli 7445 eurot kuus.
Kõige kõrgemat palka maksis 10 töötajaga IT-firma Whalar Estonia ja see ulatus keskmisena pea 9500 euroni.
Selle aasta tabelis ongi firmad, kus on vähemalt 10 töötajat, tabel kajastab eelmisel aastal makstud brutopalka. Whalar Estonia on ka ainuke selline firma, kus keskmine palgatase ulatus üle 9000 euro piiri. Neljal firmal ulatus see üle 8000 euro ja kümnel firmal oli 7000 euro.
Whalar Estonia on tegutsenud veidi üle kolme aasta ja toetab Ühendkuningriigi päritolu emaettevõtte turundusagentuuri teadus- ja arendustegevuse ning tehnilise innovatsiooniga. Ettevõtte käive oli 1,7 miljonit eurot, ärikasum ligi 100 000 eurot.
Microsofti korporatsioon on palgatabeli eesotsas koguni kahe ettevõttega.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

OG Elektra omanik Oleg Gross.
  • PRO
Oleg Gross venekeelsest tööjõust: ettevõtja ülesanne ei ole keelt õpetada

