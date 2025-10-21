Äripäev
  • OMX Baltic−0,26%292,4
  • OMX Riga−0,01%911,62
  • OMX Tallinn−0,13%1 903,52
  • OMX Vilnius−0,31%1 260,47
  • S&P 5001,07%6 735,13
  • DOW 301,12%46 706,58
  • Nasdaq 1,37%22 990,54
  • FTSE 1000,33%9 434,59
  • Nikkei 2250,27%49 316,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,26
Liivamägi ja Vaarmets: USA aktsiaturule terendab korrektsioon

USA aktsiaturg on praegu ülehinnatud ning teatud suhtarvud näitavad, et ees võib oodata korrektsioon ‒ uuteks võimalikeks ostudeks tasub püssirohi valmis panna, leiavad kogenud investorid Kristjan Liivamägi ja Tarvo Vaarmets.
Vasakult Tõnn Talpsepp, Tarvo Vaarmets ja Kristjan Liivamägi. Investorid usuvad, et investoril tasuks hoida praeguste väärtuskordajate järgi püssirohtu, kuna korrektsiooni tõenäosus on väga arvestatav.
  • Foto: Mailis Vahenurm
Suurettevõtja Jüri Mõis.
Uudised
  • 20.10.25, 10:47
Jüri Mõis: üle kahe nädala ei lähe, kuni peaminister vahetub
Uudised
  • 20.10.25, 18:22
Laia haardega kliimatehnika ärimehed müüvad elutöö Rootsi suurkontsernile
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets (vasakul) õnnitlemas Tallinna linnapeakandidaati Jevgeni Ossinovskit.
Uudised
  • 20.10.25, 03:15
Olulisim valimisööst: Tallinnas tahetakse luua nelikliitu, Tartus haub plaane Eesti 200
Södra müüb IKEA suurimale jaemüüjale Eestis ja Lätis väga palju metsa.
Uudised
  • 20.10.25, 11:14
Hiigeltehing: IKEA ostab Södralt Eesti ja Läti metsad
Infortari üks asutajatest ning suuromanikest Ain Hanschmidt.
Börsiuudised
  • 20.10.25, 09:35
Infortar alustab aktsiate tagasiostmist
Mihhail Kõlvart pidamas võidukõne.
Uudised
  • 19.10.25, 10:59
Valimiste blogi: Keskerakond võitis Tallinnas. Tartus pidi Reformierakond tunnistama nappi kaotust
Keskerakonna esipoliitikud Jaak Madison, Anastassia Kovalenko-Kõlvart ja Mihhail Kõlvart pühapäevasel valimispeol.
Uudised
  • 20.10.25, 15:11
Ettevõtjad panustavad Tallinnas Keskerakonnale. Pruunsild: “Muidu klopsitakse jälle kokku vikerkaare koalitsioon”
Neo Performance Materialsi Sillamäe tehas ehk Silmet võib Hiina ekspordipiirangutest ja maailmaturu hinnatõusust lühiajaliselt võita, kuid Toronto börsil sai aktsia pärast pikka tõusu räsida.
Tartu linnapea kandidaat ja Isamaa erakonna liige Tõnis Lukas.
Andrei Korobeinik kutsus EKRE oma koalitsiooni ja tegi niimoodi Isamaale ja Reformierakonnale ninanipsu.
Neo Performance Materialsi Sillamäe tehas ehk Silmet võib Hiina ekspordipiirangutest ja maailmaturu hinnatõusust lühiajaliselt võita, kuid Toronto börsil sai aktsia pärast pikka tõusu räsida.
Annika Arras: Isamaa poliitteater võib venida
Keskendusin kümnele aktsiale, millele analüütikud ennustavad 12 kuu pärast 40‒50% kõrgemat hinda.
Vasakult Tõnn Talpsepp, Tarvo Vaarmets ja Kristjan Liivamägi. Investorid usuvad, et investoril tasuks hoida praeguste väärtuskordajate järgi püssirohtu, kuna korrektsiooni tõenäosus on väga arvestatav.
Üheksa kuu põhjal jäävad LHV Groupi netotulud 1% ja puhaskasum 3% finantsprognoosile alla.
Börsikella asemel helises teist sorti äratuskell. Martin Villig taipas, et on aeg pikemaks puhkuseks.
Preses Nama Kvartāls büroohoone
„Parimad start-up id sünnivad alati kriisides, aga Eesti ei kasuta kriisi maksimaalselt ära,“ ütles investor Kärt Siilats.
Ettevõtte tegevjuht Lourenco Goncalves on arvamusel, et Ameerika tootmine ei tohiks sõltuda Hiinast ega ühestki välisriigist oluliste mineraalide osas.
Kauplemisplatvormide Robinhood ja Coinbase aktsiad lisasid vastavalt ligi 5% ja 3,5%.
Pildil kinnisvaraarendaja Liveni tegevjuht Andero Laur.
Uurimisfirma Counterpoint Researchi andmetel suurenes mudeli iPhone 17 müük ligi kolmandiku võrra.
Bolti kaubamärgi all Maltal tegutsenud ja Boltiga lootusetult tülis ettevõte ütleb, et ei teinud midagi valesti.
Suurettevõtja Jüri Mõis.
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
Viktor Siilats hindab luksust, peab lugu kvaliteedist, aga raha kui sellist eesmärgina ei pea. See ei tooks tema sõnul talle edu.
OG Elektra omanik Oleg Gross.
Tornimäe 5 registreeritud Gunvor Services osutab kontserni ettevõtetele agendi- ja muid tugiteenuseid, mitukümmet töötajat kohustatakse kaugtöö asemel kontoris töötama.
Investor Triin Hertmann Äriplaan 2025 konverentsil.
Tollikoer Pähkel nuhkimas Omniva sorteerimisekeskuses pakke.
