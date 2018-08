Euro päästab Venemaal tegutsejad

Ainult tellijale

Baltika finantsdirektor Maigi Pärnik-Pernik ütles, et stagnatsioon Ida-Euroopa turgudel on jätkuv ja nii Ukraina kui ka Venemaa on nende kõrgendatud tähelepanu all.

Eesti ettevõtjad ütlevad, et omal nahal rubla kukkumist ei tunne, küll aga võivad löögi alla sattuda nende koostööpartnerid.

Möödunud aastal rääkis Kiudsoo, et ettevõtte Soome koostööpartner Kesko lahkus Venemaalt ning see tegi ka nende elu raskeks. Toona kinnitas Kiudsoo, et firma püüab leida uusi partnereid, ag tänavu suveks pole asjad tema sõnul ülemäära paremuse poole liikunud. Lootus sureb aga viimasena ning Kiudsoo sõnul jätkab Irest otsinguid, et Venemaa turul püsida.

Mõju äripartneritele

Kui ettevõtted on Venemaal sõlminud lepingud euro vääringus, siis erilist mõju rubla kukkumine esiti ei avalda. Küll aga võivad valusasti pihta saada ettevõtete Vene koostööpartnerid.

Ettevõtte juht Tarmo Noop ütles, et kui rubla nõrgeneb, tähendab see müügimahtude kukkumist, sest tooted lähevad Vene tarbija jaoks kallimaks. „Kõik meie lepingud on aga eurodes,“ ütles Noop.

Joogitootja A. Le Coq teatas 2017. aasta majandusaasta aruandes, et kuivõrd Eesti joogiturg on väike, on firma suunanud pilgu eksportturgude leidmisele. Kaugematest turgudest plaanis ettevõte jätkata eksportimise jätkamist teiste seas näiteks Lõuna-Aafrika Vabariiki, Venemaale, Saksamaale ja Kreekasse.

Börsifirma Baltika on Venemaa ja Ukraina turgude nõrkusele korduvalt viidanud. Baltika finantsdirektor Maigi Pärnik-Pernik ütles rubla nõrgenemist kommenteerides, et peamiselt mõjutab see Baltika edasimüüjaid ja koostööpartnereid. „Kuna me müüme oma partneritele Ida-Euroopas eurodes, siis otsest mõju rubla nõrgenemisest meile ei ole. Samas on selge, et see mõjutab meie partnerite tegevust ja tulemusi kohalikul turul ning see omakorda mõjutab meie müüke ja positsioone partneritega. Stagnatsioon Ida-Euroopa turgudel on olnud jätkuv ja nii Ukraina kui Venemaa on meie kõrgendatud tähelepanu all,“ ütles ta.

Salvesti müügi- ja turundusjuht Triin Kõrgmaa ütles samuti, et Salvest on Venemaal sõlminud lepingud eurodes. „Seega muudatus meie tegevusi ja kokkuleppeid otseselt ei puuduta.“

USA eilsed sanktsioonid on vastus Novitšoki nimelise närvimürgi kasutamisele Suurbritannia kodaniku Sergei Skripali ja tema tütre Julia tapmiskatse eest. Need on USA poolt esimesed Skripalide rünnakuga seotud sanktsioonid. Varem on Washington selle juhtumiga seoses saatnud riigist välja kümneid Vene diplomaate.

Rubla vajumine on mõjutanud ka Venemaa börsi. Tuntumatest ettevõtetest on lennufirma Aerofloti aktsia kukkunud 4,6%, kusjuures päeva esimeses pooles oli vajumine pea kaks korda suurem, 8,7%. Sberbanki aktsia on langenud 1,57%, päeva alguses oli aktsia pea 4% miinuses.