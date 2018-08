Coca-Cola investeeris Kobe Bryanti osalusega joogibrändi

Coca-Cola teatas täna, et ostis vähemusosaluse spordijookide tootjas, mille üheks toetajaks on korvpallur Kobe Bryant, vahendab Reuters. Coca-Cola soovib selle sammuga pakkuda suuremat konkurenti Pepsile kuuluvale Gatorade’ile.

Coca-Cola ostab BodyArmoris osaluse, mis teeb ta suuruselt teiseks aktsionäriks selles firmas. Coca-Cola samm on tingitud asjaolust, et tema Powerade spordijoogi bränd kaotab pidevalt turgu Gatorade’ile.

Euromonitor Internationali andmete kohaselt on Gatorade’il ja teistel PepsiCo spordijookidel peaaegu kolmandiku suurune turuosa USA 20 miljardi dollari suurusest spordijookide turust. Selle uuringu kohaselt pannakse ka energiajoogid millegipärast spordijookide kategooriasse, nii et Monster Beverage ja Red Bull tulevad turuosa lõikes kohe peale Gatorade’i. Coca-Cola jookide turuosa on USA-s 7% spordi- ja energiajookide turust, olles sellega neljandal kohal. Coca-Colal on muuhulgas 16,7% suurune osalus Monsteris.

BodyArmoris on osalus ka Dr Pepper Snapple’il, mis kuulub nüüd Keurig Dr Pepper gruppi, mis tegi 20 miljoni dollari suuruse investeeringud 2015. aastal ning tõstis oma osaluse 2016. aastal 15,5% peale. Kuid Wells Fargo analüütiku Bonnie Herzogi sõnul võib Coca-Cola investeering lõpetada BodyArmori kokkuleppe Dr Pepperiga.

Coca-Cola ei avaldanud oma investeeringu suurust, kuid ütles, et ta võib oma osalust BodyArmoris tõsta. Kobe Bryant, kes esmakordselt investeeris BodyArmorisse 2013. aastal ehk kaks aastat pärast firma loomis, on nüüd suuruselt kolmas aktsionär.