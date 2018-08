Dollar võttis suuna alla

USA dollar on täna võtnud suuna alla, vaatamata sellele, et arenevate turgude valuutadel läheb jätkuvalt kehvasti, vahendab MarketWatch.

ICE dollariindeks, mis mõõdab dollari käekäiku kuue suurima valuuta suhtes, on täna kukkunud 0,4 protsenti, 96,3ni. Nädala lõikes on indeks langenud 0,1 protsenti ja tegemist on viimase kuu halvima nädalaga, selgub FactSeti andmetest.

Kõige märkimisväärsem oli dollari odavnemine Kanada dollari suhtes, mis hakkas pärast inflatsiooniraporti avaldamist tugevnema. Andmetest selgus, et Kanada tarbijahinnad tõusid aastaga 3 protsenti, ökonomistid ootasid inflatsiooniks 2,5 protsenti. See suurendas tõenäosust, et Kanada Keskpank tõstab intressimäärasid.

Jaapani jeeni suhtes odavnes dollar 0,5 protsenti, 110,4 jeenini. Eurosse on dollar odavnenud 0,3 protsenti.

Veidi laiema haardega WSJ dollariindeks langes aga vaid 0,12 protsenti. Indeksis on ka arenevate turgude valuutasid, millel on täna Türgi kriisi tõttu kehvemini läinud.

Türgi liir hakkas pärast kahte taastumispäeva uuesti odavnema. Täna on liir dollarisse kukkunud 4,6 protsenti, sest USA rahandusminister Steven Mnuchin ütles, et USA võib Türgile kehtestada täiendavaid sanktsioone.