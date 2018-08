Kanepiaktsiatel on tuli takus

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Kanepiaktsiad on viimasel ajal kiiresti tõusnud, sest Corona õlle tootja suurendas Canada kanepifirmas Canopy Growth oma osalust 4 miljardi dollarini.

See on aidanud kogu sektoril kiiresti tõusma hakata. Cronos Groupi aktsia on veidi enam kui nädalaga kallinenud peaaegu 50 protsenti, teisipäeval lisas aktsia lausa 11 protsenti. Tilray, mis on samuti kanepitootja, tõusis vaid viie päevaga 60 protsenti. Tilray aktsiaga alustati Nasdaqi börsil kauplemist eelmisel kuul.

Mõlemad ettevõtted, mis asuvad sarnaselt Canopy’le Kanadas, on investorid ja spekulandid kuumaks kütnud. Katalüsaatoriks võib pidada Constellationi otsust suurendada oma osalust kanepifirmas Canopy Growth. Tehing, mis avalikustati eelmisel nädalal, põhjustas Canopy aktsia 30protsendilise tõusu.

Investorid panustavad sellele, et Constellation, mis omab Corona ja teiste alkohoolsete jookide brände, võib lõpuks turule tuua ka kanepil põhinevaid jooke ja teisi tooteid.

Võtmetähtsusega on Kanada

Vabaaja kanepit sisaldavaid jooke Ühendriikides tõenäoliselt müügile ei tooda, sest keskvalitsuse tasandil on kanep jätkuvalt illegaalne, vaatamata sellele, et trend on osariikides pigem legaliseerimise poole.

Kanadas võib firmadel aga väga hästi minna. Vabaaja kanepi müük muutub riigis 17. oktoobril legaalseks, mis on samuti üks põhjustest, miks ettevõtete aktsiatel on nõnda hästi läinud.

Cronos, Tilray ja Canopy tahavad Kanada kanepi legaliseerimise enda kasuks pöörata. Ettevõtted on teinud hulganisti ka selleteemalisi avaldusi, kus on räägitud oma plaanidest.

Müügiga alustatakse esimesel päeval

Tilray teatas esmaspäeval, et hakkab kanepit tarnima Onario Cannabis Retail Corporationile ning seda tehakse tütarfirma High Park Holdingsi kaudu. Tilray plaanib oma tooteid müüa Marley Naturali, Irisa ja CANACA brändide alt.

Sarnaseid kokkuleppeid on tehtud Quebeci, Briti Columbia ja Manitoba provintsidega.

Cronos teatas teisipäeval, et ka nemad hakkavad oma tooteid müüma Ontario Cannabis Retail Corporationi kaudu. Vabaaja kanepit plaanitakse müüma hakata Briti Columbia, Nova Scotia ja Prints Edwardi saarel.

Tweed, mis on Canopy Growth’i tütarfirma, teatas esmaspäeva õhtul, et ettevõte on sõlminud lepingu varem valmis tehtud kanepisigarettide, kuivatatud õite, õlide ja geelkapslite müügiks. Tooted tuuakse müüki juba 17. oktoobril.

Investorid loodavad, et Kanada otsus kanep legaliseerida mõjutab ka teisi riike sama tegema. Eelkõige loodetakse, kanep legaliseeritakse ka USAs riiklikul tasandil.

Constellationi investeering tundub aga paljud investorite jaoks olevat piisav, et aktsiaid hakata kokku ostma.

Sellest, kuidas kanepiaktsiatesse investeerida, saad pikemalt lugeda siit.