Nafta hind näitab langustrendi. Foto: Reuters/Scanpix

OPECi kohtumine: poliitilisus hirmutab enim

Kuigi neljapäeval ja reedel Austria pealinnas Viinis toimuval OPECi järjekordsel tippkohtumisel otsustatakse ilmselt tootmiskärbete kasuks, teeb kohtumise erakordseks selle politiseeritus.

Kui veel kuus kuud tagasi nõustus OPEC (Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon) pumpama maapõuest välja rohkem naftat, et takistada hindade kerkimist 100 dollarini barrelist, siis nüüd on asjad vastupidi: organisatsioon plaanib kärpida tootmist, et takistada hindade kukkumist alla 50 dollari taseme barrelist. Ameerika Ühendriikide toornafta WTI kaupleb praegu 53 dollari lähedal, Brenti hind liigub 61–62 dollari juures.