Tagasi 16.09.25, 10:28 Majandusteadlane: Trump tahabki dollari nõrgenemist USA president Donald Trump soovibki, et intresside langetusega nõrgeneks ka dollar, rääkis LHV makroanalüütik Triinu Tapver.

LHV makroanalüütik Triinu Tapver

Foto: Liis Treimann

“Kui dollar nõrgeneb, siis loomulikult muutub USA-st vaadates importimine kallimaks, aga USA kaubad teiste riikide jaoks muutuvad odavamaks. Ja see ongi ju see, millega Trump on pikalt vaeva näinud oma tollimaksudega,” selgitas Tapver Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus rääkis samuti majandusteadlane, miks räägitakse USAs ka 0,5% intressikärpest, miks inflatsioon on taas kasvama hakkanud ning kuidas saaks Euroopa intresside langetusest võita.

Küsis Ireene Kilusk.

