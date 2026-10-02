“Suveks oleme investeerinud 1,2 miljardit.” Suur andmekeskuse diil teeb Sunly parkidele tee valla

Eestisse andmekeskustesse investeerimiseks partneri leidmisest teatanud Sunly loodab uute suurtarbijate toel kiirelt valmis ehitada gigavati ulatuses parke. Järgmine suur samm tuleb uue omakapitali kaasamisena.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas aitab Magnora andmekeskuse diil Sunlyl Priit Lepasepa sõnul kasvatada tootmisvõimsust 1,6 gigavatini ja milline roll on selles uuel omakapitali kaasamisel;
- millal loodab Sunly jõuda kasumisse, kui suureks võib kujuneda 2028. aasta EBITDA ning mida plaanib ettevõte teha võlakirjade ja järgmise raharingiga.