Grete Kotkas: ongi hea, kui on erinevaid tööandjaid nii kontori- kui kaugtöö eelistajatele

Küsimus ei ole niivõrd selles, kumb on õige, kas kontor või kodukontor, vaid selles, kui hästi töötaja ootused ja tööandja pakutav tööviis omavahel klapivad, kirjutab If Kindlustuse personalidirektor Grete Kotkas vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks peab Grete Kotkas vaidlust kontori ja kodukontori vahel valeks lähtekohaks ning mille järgi tuleks tema hinnangul sobiv tööviis valida;

kuidas püüab If kolme kontoripäeva põhimõttega luua lisaväärtust, mida ainult digikanalite kaudu on Kotkase sõnul pea võimatu saavutada.