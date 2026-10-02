Nvidia hinnarekord kergitas turuväärtuse 5,7 triljoni dollarini

Poliitikud, kes räägivad üpris konkreetselt sellest, kuhu kõikjale tuleks raha juurde panna ja kuidas makse alandada, ent jube uduselt katteallikatest ja kärbete sisust, on osa probleemist, mitte lahendusest, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
USA börsid alustasid reedest kauplemispäeva tõusuga, kuna septembris lisandus USA majanduses oodatust märksa vähem töökohti. Nõrgad tööturuandmed vähendasid ootusi, et Föderaalreserv tõstab intressimäärasid.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.