Kunstiostjate turg ei ole kummist: galeristid kahtlevad kunstnike liidu päästeoksjoni valikutes

Eesti Kunstnike Liidu päästeoksjon toob vahetult enne galeriide sügisoksjoneid müüki haruldased kunstiteosed. Piiratud kunstiostjate turul võib see mõjutada galeriide sügisoksjonite tulemust, kuid galeristid lootusetut lööki oma ärile ei ennusta. Siiski tõstatavad nad küsimusi kunstikogu müümise vajalikkuse, hinnastamise ja kogenud korraldajate kaasamise kohta.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks kahtlevad galeristid, kas Eesti Kunstnike Liidu ajaloolise kogu müük oli rahalise augu lappimiseks parim lahendus, ja mida soovitanuks Aimar Jugaste selle asemel;
- kuidas võivad päästeoksjoni hinnad ja 162 teose suurune valik mõjutada sügisoksjoneid ning miks peavad galeristid Eesti kunstiostjate ringi ühtaegu kitsaks ja valivaks.