Tagasi Eestlanna teeb vaatamist väärt ajalugu ja abiellub esimese tavakodanikuna Korea kuningapalee õuel Kuigi eestlastel pole üldise ajalookäsitluse järgi kõrget kuningasugu kunagi olnud, siis üks eestlanna teeb sootuks kaugel maal sealse monarhia ajaloos jõnksatuse. Ta on oma kallimaga esimene tavaline, sinise vereta kodanik, kes abiellub selle kauge maa kuningliku palee kompleksis. Ja sellest saab seal suur telesündmus. Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas jõudis Eesti sisulooja Mai selleni, et temast saab esimene tavakodanik, kes abiellub Korea kuningapalee õuel;

mida räägib Mai oma armastusloo valusast algusest, Korea pulmakommetest ja elust kuulsusena Lõuna-Koreas.

Mai, kes soovib loos esineda vaid oma eesnimega, on 7100 kilomeetri kaugusel palju tuntum inimene kui oma sünnimaal Eestis. See on kosmiline kaugus, sest otse üles minnes oleksime palju kõrgemal kui kosmosejaamad. Kui sõita 7100 kilomeetrit lennukiga 60kraadise kursiga ida poole, siis jõuame aga Lõuna-Koreasse. Seal teatakse Maid nii hästi, et tema vlogikanalit Kimchi Ghost Mai jälgib sotsiaalmeedias isegi Lõuna-Korea esimene leedi ning neiu propageerib kaugelt tulnuna hoopis Korea enda kultuuri.

Tänavu avatakse esimest korda pulmadeks Soulis Gyeongbokgungi paleekompleksi kuuluv Korea Rahvusliku Paleemuuseumi õueala. Selleks korraldati kevadel konkurss neile, kes võiks saada seal abielluda. Muuseum pakkus konkursil noorte pulmakulude vähendamiseks tasuta tseremooniapaika ja vastuvõtusaali ning toetab neid ka peo korraldamisel. Miks? Sest Lõuna-Korea on hädas: noortel on vaja jälle abielluma hakata (loe: lapsi saada) ja kuninglik sära võiks abielluma meelitada küll.

Täpsustus: Korea enam kui viie sajandi pikkune kuninglik valitsemine lõppes 1910. aastal, kui Jaapan riigi annekteeris. Tänapäeval on Lõuna-Korea demokraatlik presidentaalne vabariik.

Huvi osutus suureks, loetud kohtadele kandideeris sadu paare. Teiste seas Mai oma peiuga, aga...

…Meid ei valitud ja meil oli väga kurb. Pärast konkurssi võtsime ühendust ja küsisime, miks. Nad ütlesid, et arvasid, et me ei ole päris paar, vaid lavastusena soovib keegi lihtsalt reklaami teha. Viskasid avalduse kõrvale, pidades seda rämpspostiks.