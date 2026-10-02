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Maksejõuetuse teenistus nõuab pankrotti läinud börsifirma juhile ärikeeldu

Autorendiäri Elmo Rendi juhti Enn Laansoo Jr. võib tabada karm karistus, sest maksejõuetuse teenistuse hinnangul tegi ta ettevõtte tütarfirma juhina raskeid juhtimisvigu. Laansoo Jr. ise väitega nõus ei ole.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • millistele rasketele juhtimisvigadele maksejõuetuse teenistus Enn Laansoo Jr. puhul viitab ja miks peetakse ärikeeldu võimalikuks;
  • kuidas põhjendavad pooled kohtus vaidlust ärikeelu üle ning mida võib 8. oktoobri arutelu Elmo Rendi pankrotimenetluses kaasa tuua.
Viis aastat tagasi First Northi nimekirjas börsile läinud Elmo Rendi ärid on läinud pankrotti, neist tegutseb veel kaugjuhtimistehnoloogia ärisuund. Lisaks tegutseb ettevõtete juht Enn Laansoo Jr. kaitsesektoris.
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