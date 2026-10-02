Tesla tarned ületasid analüütikute ootusi, aktsia kerkis ligi 5%

Eesti Kunstnike Liidu päästeoksjon toob vahetult enne galeriide sügisoksjoneid müüki haruldased kunstiteosed. Piiratud kunstiostjate turul võib see mõjutada galeriide sügisoksjonite tulemust, kuid galeristid lootusetut lööki oma ärile ei ennusta. Siiski tõstatavad nad küsimusi kunstikogu müümise vajalikkuse, hinnastamise ja kogenud korraldajate kaasamise kohta.
USA börsid alustasid reedest kauplemispäeva tõusuga, kuna septembris lisandus USA majanduses oodatust märksa vähem töökohti. Nõrgad tööturuandmed vähendasid ootusi, et Föderaalreserv tõstab intressimäärasid.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.