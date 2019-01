Apple’i aktsia kukub kivina

Naine kasutab iPhone'i Pekingi kaubanduskeskuses. Foto: Nicolas ASFOURI / AFP / Scanpix

Apple’i aktsia on täna kukkunud 10%, kui firma teatas eile õhtul oodatust nõrgemast kvartali käibeprognoosist.

Kolmapäeva õhtul peale börsi sulgemist teatas Apple, et firma langetab 2019. majandusaasta esimese kvartali käibeprognoosi seoses nõrkusega Hiina turul ning eriti telefonide oodatust väiksema müügikäibe tõttu. Nüüd prognoosib ettevõte, et 2018. aasta detsembris lõppenud kvartalis tuleb müügikäibeks 84 miljardit dollarit, võrreldes novembris teatatud 89 – 93 miljardi dollari suuruse käibeprognoosiga. Kasumimarginaali osas jäi Apple varasema prognoosi juurde – brutomarginaaliks oodatakse 38%.

2018. majandusaasta neljandas kvartalis tuli Apple’i müügikäibest ligikaudu 18% Hiinast.

Apple’i uus müügikäibe prognoos jääb analüütikute keskmisele ootusele alla 12% võrra, kirjutab Reuters. Seda hoolimata sellest, et hiljuti andsid oma käibehoiatuse Apple’ile komponente tarnivad Skyworks Solutions ja Qorvo.

Apple’i kasumihoiatus on alla toonud terve USA aktsiaturu, nii et kell 17.55 Eesti aja järgi on USA aktsiaturg 2,2% miinuses ning tehnoloogiaettevõtetele kontsentreeritud Nasdaqi indeks on 2,7% miinuses. Apple’i aktsia on langenud 10% 142,13 dollarini.