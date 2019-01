Ponnista nüüd, Apple!

Sellistel aegadel nagu praegu on raske olla pikaajaline investor. Apple on tõsise löögi alla sattunud ja minul on aeg investeerimisteesile tõsiselt otsa vaadata.

Hiina mees teeb iPhone´ga pilti: müügiraskused Hiinas sundisid Apple´t käibeprognoosi allapoole korrigeerima. Foto: AP/Scanpix

Apple langetas kolmapäeval kasumiprognoosi. Langetas nii, et pani värisema aktsia, mis langes eelturul pea 9%, Wall Streeti ja teised turud takkajärgi. See oli esimene kord 20 aasta jooksul sellist tempu teha. Mina kui tavainimene loen sellest välja vaid üht: keegi ei taha neid kalleid telefone lihtsalt osta. Telefonidest tuleb aga siiani Apple'i kõige suurem raha.