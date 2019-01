Kasela investoritele: veganlus kalakasvatust ei tapa

Isegi kui kogu maailma rahvas soovitaks taimetoidule üle minna, pole see võimalik, loetles PRFoodsi juht Indrek Kasela investor Toomase konverentsil põhjuseid, miks tuleks just kalakasvatusse investeerida.

"Põllumaad meile kuskilt juurde ei teki ning kalatööstus on niivõrd efektiivne, seega isegi kui tahaksime kõik taimetoitlasteks hakata, ei ole see võimalik – peate ikkagi kala sööma," oli Kasela veendunud. "Veganlusest võidakse küll palju rääkida ning selle kasvunumbrid on suured, kuid tegelikkuses moodustab see kogutoitumisest väga väikese osa," osutas ta sellele, et PRFoods taimetoitlusest tulenevaid trende ei karda.