Ülemüüdud aktsia, mis toob tulevikus tootluse

Kui ettevõtet ähvardavad trahv või negatiivsed uudised, ülehindavad investorid reeglina nende potentsiaalset mõju, tõdeti investor Toomase konverentsil.

Investeerimisfondi Livonia Partners kaasasutaja Kaido Veske otsib enda portfelli eelkõige ülemüüdud aktsiaid. Foto: Tanel Meos

"Kui on teada, et ettevõtet ootab tulevikus trahv, siis selle suurust hinnatakse alati üle," oli investeerimisfondi Livonia Partners kaasasutaja Kaido Veske veendunud. "Arvatakse, et trahv surub ettevõtte põlvili, müüakse selle kartuses oma aktsiad maha, kuid ei arvestata sellega, kui palju on ettevõttel kapitali ja suutlikust ellu jääda," rääkis ta.