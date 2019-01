Hiina Teslaks nimetatud NIO aktsia tõuseb raha kaasamise toel

NIO ES8 mudel Shanghai autonäitusel 2017. aastal. Foto: Scanpix/REUTERS/Aly Song Jaga lugu:

Hiina elektriautode tootja NIO kaasas 650 miljonit dollarit konverteeritavate võlakirjade kaudu, et rahastada tegevuse laiendamist, vahendab Reuters.

Shanghais asuv autotootja müüs 5-aastase tähtajaga konverteeritavad võlakirjad 27,5-protsendilise preemia ja 4,5%-lise kupongiintressiga.

Konverteeritavad võlakirjad on ettevõtte jaoks tavaliste võlakirjade võrreldes rahavoo osas odavamaks raha kaasamise võimaluseks, sest kupongiintress on madalam. Konverteeritavate võlakirjade omanikel on võimalus võlakirjad tulevikus fikseeritud hinna pealt aktsiate vastu vahetada.

NIO finantsjuht Louis Hsieh ütles kolmapäeval investoritele peetud kõnes, et üheks võlakirjade müügi põhjuseks oli kaasata juurde raha, mis eelmise aasta aktsiate avaliku esmaemissiooniga jäi saamata. Eelmise aasta septembris börsile tulles, oli eesmärgiks kaasata 1,8 - 2 miljardit dollarit, kuid aktsiate müügist saadi toona üks miljard dollarit.

NIO aktsia on viimase kahe päevaga tõusnud 13,5% 7,88 dollarini. Septembris toimunud esmaemissioonis oli aktsia hinnaks 6,25 dollarit.