Balti parim börsifirma tuleb Eestist

Nasdaq kuulutas neljapäeva õhtul parimate investorsuhetega ettevõtteks LHV Groupi, Eesti aasta artikli auhinna sai Äripäeva ajakirjanik Kaspar Allik.

Jaga lugu:

Balti börside auhinnagalal kuulutati LHV Group võitjaks põhikategoorias „Parimate investorsuhetega ettevõte“, mis tähendab, et LHV Group oli möödunud kahe aastal jooksul parima tulemusega börsiettevõte, arvestades investorsuhtluse kvaliteeti ja aktsia tootlust. „LHV Group on Balti kapitalituru tõeline tugisammas, kes on ühel ajal nii börsiettevõte, ülebaltiline börsimaakler ja lisaks valitseb pensionifonde, mis investeerivad ka Eesti majandusse,“ põhjendab Nasdaq.

Jaga lugu:

Läti ettevõte Madara Cosmetics kuulutati parimate investorsuhetega ettevõtteks First Northi turul. Tegemist on Euroopa ühe juhtiva orgaanilise kosmeetikatoodete brändiga. Madara Costmeticsi aktsiad on Nasdaq Balti First North turul kaubeldavad 2017. aasta sügisest ning ettevõte on näidanud suurepärast kvaliteeti info avaldamisel ja investorite ning teiste turuosaliste huvi tõstmisel First North turu vastu, selgitab Nasdaq.

Leedu energiahiid Lietuvos Energija võitis esikoha kategoorias „Parimate investorsuhetega uus tulija võlakirjanimekirjas“.

Aasta maaklerfirma tiitli võitis LHV Pank. LHV Pank on hinnataval perioodil suurendanud kauplemismahtu, pühendunud investorite pidevale teenindamisele, harimisele ja inspireerimisele. Samuti on LHV Pank turutegija mitme ettevõtte väärtpaberile ja panustanud IPOde ja teiseste aktsiapakkumiste korraldamisse.

Kõige tähelepanuväärsemaks debüüdiks valiti Eestis Tallinna Sadam, Leedus Novaturas ning Lätis Altum.

Eriauhinnana anti välja aasta liitlase tiitel, mille pälvis Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank, mis on aktiivselt panustanud Balti kapitaliturgude arendamisse ja on olnud tugev partner ankurinvesteeringute tegemisel Balti regioonis.

Igas Balti riigis anti välja ka aasta artikli auhind ajakirjanikule, kes on panustanud üldsuse harimisse kapitalituru teemal ja kirjutanud sel teemal huvitavaid ja põhjalikke artikleid. Eestis kuulutati „Aasta artikliks“ Äripäeva ajakirjaniku Kaspar Alliku kirjutatud lugu „Uusi IPOsid oodates“. Leedus võitis auhinna Verslo Žiniose ajakirjanik Paulius Čiuladaerslo artikliga „Leedu turuklassifikatsiooni parandamine on suur väljakutse“ ja Lätis võitis tiitli Diena ajakirjanik Martinš Apinis, kes on Lätis kõige enam kajastanud Balti kapitaliturgude sündmusi.

Siin on Nasdaq Baltic Awards 2019 kategooriate TOP3

Parimate investorsuhetega ettevõte

1. AS LHV Group

2. Šiauliu Bankas AB

3. Klaipedos Nafta AB

Parimate investorsuhetega ettevõte First Northil

AS Madara Cosmetics

Parimate investorsuhetega uus tulija võlakirjanimekirjas – TOP 3

1. Lietuvos Energija, UAB

2. AS Attistibas finanšu institucija Altum (ALTUM)

3. Inbank AS

Aasta maaklerfirma – TOP 3

1. AS LHV Pank

2. Swedbank AS

3. AS SEB Pank

„Nasdaq Balti börsidel kaubeldavaid ettevõtteid hinnati nii kauplemisaktiivsuse, aktsia tootluse, ettevõtte läbipaistvuse, hea ühingujuhtimise tava järgimise ja selle järgi, kuidas professionaalsed investorid ja turuosalised neid hindavad. Kõik kriteeriumid on olulised ja täiendavad üksteist hästi,“ ütles Nasdaq Baltic Awardsi hindamiskomitee esimees Geoffrey Mazullo. „Ettevõte, kes täidab hästi iga kriteeriumit, mõistab järelikult hea ühingujuhtimise ja läbipaistvuse olulisust nii teoorias kui ka praktikas. Investorid hindavad selliseid ettevõtteid kõrgelt.“