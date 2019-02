Madalam majanduskasv tõmbab intressimäärad alla

Euroopa Keskpanga hoone Maini-äärses Frankfurtis Saksamaal 30. jaanuaril 2019. a. Foto: EPA-EFE/MAURITZ ANTIN Jaga pilti:

Saksamaa valitsuse 10-aastaste võlakirjade intressimäär langes neljapäeval üle kahe aasta madalaimale tasemele, kui Euroopa Komisjon kärpis järsult käesoleva aasta majanduskasvu ja inflatsiooni väljavaadet, vahendab Reuters.

Kui madala riskiga eurotsooni riikide võlakirjade intressimäärad langesid 3 - 6 baaspunkti võrra, siis Itaalia valitsuse laenuintress tõusis 16 baaspunkti võrra, kuna kardetakse, et nõrk majanduskasv võimendab Itaalia riigirahanduse muresid.

Saksamaa 10-aastase tähtajaga võlakirjade intressimäär langes neljapäeval üle 5 baaspunkti 0,105 protsendini. See on intressimäära madalaim tase alates 2016. aasta novembrist. Mäletatavasti kukkus Saksa valitsuse 10-aastase tähtajaga võlakirjade intressimäär 2016. aasta juunis isegi allapoole nulli.

Euroopa Komisjon teatas, et prognoosib eurotsooni riikide keskmiseks majanduskasvu määraks käesoleval aastal 1,3%, kui see veel varem oli üleval hoidnud 1,9%-lise kasvu prognoosi. Inflatsiooni oodatakse tulevat 1,4% juurde, mis on tublisti allpool Euroopa Keskpanga pikaajalist inflatsioonieesmärki, milleks on veidi alla 2%.

Analüütikud arvavad, et hiljutised nõrgemad kasvunumbrid sunnivad Euroopa Keskpanka intressimäärade tõstmise asemel välja mõtlema hoopis võimalusi, kuidas majandust taas stimuleerima hakata. Üheks võimaluseks on odavate laenude pakkumine kommertspankadele.

“Uuendatud Euroopa Keskpanga prognoos peaks samuti näitama aeglasemat inflatsiooni, mis võib olla piisav selleks, et Euroopa Keskpank otsustab uusi meetmeid vastu võtta,” ütles Commerzbanki intressimäärade strateeg Rainer Guntermann.

“Need võivad olla uued majanduse hoogustamise meetmed - tõenäoliselt likviidsuse suurendamise meetmed või muutused intressimäärade prognoosis,” lisas Guntermann.