Börs: aktsiaturgudel väike hingetõmbepäev

Maaklerid New Yorgi börsil. Foto: Scanpix/REUTERS/Brendan McDermid

USA laiapõhjaline aktsiaindeks S&P 500 jäi teisipäeva lõpuks sisuliselt muutumatuks, kui indeks kerkis kokkuvõttes vaid 0,05 punkti. Apteegiketi Walgreensi kasumiprognoosi kärpimine tõi Dow Jonesi tööstuskeskmise indeksi allapoole.

S&P 500 indeks lõpetas päeva siiski selle aasta tipul, 2867,24 punkti peal. Nasdaqi tehnoloogiaindeks kerkis 0,25% ning Dow Jonesi tööstuskeskmine indeks hoopis langes 0,3% võrra.

Dow Jonesi indeksi languse taga oli apteegiketi Walgreens Bootsi oodatust nõrgem kvartalitulemus ning käesoleva aasta kasumiprognoosi kärpimine, mis viis firma aktsia 12,8% suurusesse langusesse.

Samal ajal lennundusfirma Delta Air Lines tõstis esimese kvartali kasumiprognoosi, mis viis firma aktsia 6% plusspoolele.

Ligikaudu 500-miljardilise turuväärtusega firma kohta liikus Facebooki aktsia täna märkimisväärselt, tõustes päeva lõpuks 3,3%, kui firma juht Mark Zuckerberg vihjas võimalusele, et Facebook võib hakata võimaldama meediaettevõtetel eraldi sektsioonis uudiseid üles panema.

Makromajanduslike uudiste pealt tulid välja USA kestvuskaupade statistika, mille järgi kestvuskaupade tellimused veebruaris küll langesid 1,6%, kuid see langus oli oodatust väiksem ning see ja mitmed muud statistilised näitajad viitavad analüütikute sõnul sellele, et suuremat majanduse jahtumist praegusel hetkel siiski oodata ei ole.

Sõidujagamisfirma Lyft, mis debüteeris börsil eelmisel reedel 72-dollarilise hinna pealt, näitas täna teist päeva järjest langust, kuid päeva põhja, 66,11 dollari juurest suudeti päeva lõpuks jõuda 68,97 dollari peale, mis märkis vaid 4 sendi suurust aktsia hinna langust eelmise päevaga võrreldes.

Täna tulid kaks väiksemat analüüsimaja välja oma hinnanguga Lyfti aktsiale - Cross Research andis aktsiale ostusoovituse ning Seaport Global müügisoovituse. Seaport Globali analüütik Michael Ward ütles, et Lyfti aktsia praegune hinnatase väljendab “pimedat usku”, et tarbijad loobuvad autode omamisest, et kasutada sõidujagamise teenuseid. Ward usub, et “ka edaspidi kasutavad inimesed enda sõidukeid esmase transpordivahendina, kasutades sõidujagamisteenuseid vaid mugavaks lisandiks.” Seaport Global seadis Lyfti hinnasihiks 42 dollarit.