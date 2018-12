Royal Dutch Shell pakkus USA naftatootja Endeavor Energy eest 8 miljardit dollarit, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed. Foto: Reuters

Shell kaalub Ühendriikide naftagigandi ostmist

Briti naftafirma Royal Dutch Shell peab läbirääkimisi USA energiafirma Endeavor Energy Resourcesi ostmiseks 8 miljardi dollari eest, teatasid asjaga kursis olevad inimesed Bloombergile.

Endeavori ostmist kaalusid ka Exxon Mobil, Chevron ja ConocoPhillips, aga nende huvi kadus mingil hetkel ära, ütlesid anonüümseks jääda soovinud inimesed.

Tõsi, läbirääkimised Shelliga pole veel väga kaugele jõudnud. Probleeme on tekitanud see, et Endeavor tahab mineraalide ja nafta leiukohtadega seotud õigused endale hoida, mis võimaldaks neil kaevandamise alustamisel kasutustasu küsida.

Seetõttu ongi ettevõtte eest pakutud summa nii väike. Varem prognoositi, et Endeavori turuväärtuseks võiks kujuneda 15 miljardit dollarit, ütlesid inimesed.

Endeavori müük ei ole veel sugugi kindel ning ettevõte kaalub ka 2019. aastal aktsiaemissiooni korraldamist.

“Portfelli ülevaatamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada, et meil oleks piisavalt varasid, mis võimaldaks aktsionäridele võimalikult palju väärtust pakkuda,” ütles Shelli pressiesindaja Bloombergile. “Me ei kommenteeri praegusi või potentsiaalseid tehinguid.”