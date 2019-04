USA eluasemeturg taastus ootamatult kiiresti

USAs kasvas uute kodude müük ootamatult järsult. Foto: AFP

Ühendriikides kasvas uute kodude müük märtsis ootamatult 16 kuu kõrgeima tasemeni, nüüdseks on näitaja suurenenud juba kolm kuud järjest. See peegeldab madalamate intressimäärade mõju, vahendab Bloomberg.

Ühepereelamute müük suurenes märtsis 4,5 protsenti, 692 000ni (aastases võrdluses). See ületas kõigi Bloombergi küsitletud ökonomistide ootusi (nende keskmine prognoos oli 649 000). Tõsi, veebruari näitajat korrigeeriti veidi väiksemaks, selgub valitsuse poolt teisipäeval avaldatud andmetest.

Müügihinna mediaan vähenes eelmise aasta sama ajaga võrreldes 9,7 protsenti, 302 700 dollarini.

Märtsikuu näitaja oli üllatavalt tugev – praeguse majandustsükli jooksul on elamute müügikasv olnud kiirem vaid ühel korral. Tõenäoliselt mõjutab turgu praegu kinnisvaralaenude intressimäärade vähenemine, palkade kiire kasv ning Föderaalreservi otsus intressimäärade tõstmine peatada. Kõik need faktorid on aitanud eluasemeturul pärast eelmise aasta raskusi uuesti taastuda.

Kinnisvara müük, mille ehitamisega pole veel alustatud, kasvas 200 000ni, mis on suurim näitaja alates 2017. aasta novembrist. Ka see kinnitab, et madalamad intressid on ostjaid juurde meelitanud.

USAs tegutsev Mortgage Bankers Association teatas selle kuu alguses, et laenutaotluste arv uute kodude ostmiseks on tõusnud viimase 9 aasta kõrgeima tasemeni.