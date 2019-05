Uberi juhid streigivad IPO eel

Uberi juhid protesteerimas New Yorgi finantskvartalis. Foto: Mark Lennihan, AP/Scanpix

Uberi juhid USAs, Suurbritannias, Austraalias ja Lõuna-Ameerikas protesteerivad vahetult enne ettevõtte aktsiate avalikku esmapakkumist firma kompensatsioonipoliitika vastu, kirjutab CNN.

Streigid üle maailma on planeeritud tänaseks, tuhanded autojuhid streigivad nii New Yorgis, Londonis, San Franciscos kui ka Chicagos. Streikijate sõnum on lihtne – suuremad palgad ning parem töökindlus.