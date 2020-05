Kus on, sinna tuleb juurde

Ryanair oli mais investor Toomase portfelli suurim tõusja. Foto: Reuters/Scanpix

Mai numbreid vaadates saan ainult rõõmustada: minu portfell taastub sarnaselt aprillile ka mais suurest koroonaehmatusest kenasti ning suurimaks tõusjaks osutus aktsia, millelt ma seda toimunu taustal mitte kunagi oodanud ei oleks.

Jah, mai suurim tõusja tuli turismisektorist – see on Iirimaa lennufirma Ryanair, mille aktsia kallines pea kolmandiku ehk 31,35 protsenti. Seda lootuses, et riigipiirid hakkavad kohe taas avanema ning lennukid saavad õhku tõusta. Ilmselt lõikab Ryanair kasu ka nafta madalast hinnast.