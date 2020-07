Volkswagen sai kahjumi

Volkswagen teatas, et esimesel poolaastal sai ettevõte kahjumi ning autode müük kukkus 27 protsenti. Autotootja otsutas ka dividendi kärpida, vahendab Reuters.

Volkswagen prognoosib, et nende müügitulu langeb aastate võrdluses tänavu järsult, vaatamata sellele, et pärast koroonaviirusega seotud piirangute leevendamist on autoturg vaikselt taastuma hakanud.