Kinnisvaraturu optimism on Nordeconi ja Merko aktsiad liiga kõrgele upitanud

Jaeinvestorid tahavad kinnisvaraturu elavnemisest osa saada. Foto: Andras Kralla

Analüütikute hinnangul on Merko ja Nordeconi aktsiate viimaste nädalate suure kasvu taga edukad majandustulemused ja suured dividendid, millest jaeinvestorid tahavad osa saada. Siiski näevad pangad, et ettevõtete aktsiad on ülehinnatud ning võivad iga hetk kolinal tagasi alla tulla.

„Keeruline on öelda, mis on selle tõusu peamiseks põhjuseks, kuid kindlasti omavad rolli siin julgustavad uudised majandusest ja eriti kinnisvaraturust, ettevõtete edukad majandustulemused ja investoritele meelepärane dividendipoliitika,“ kommenteeris ehitusettevõtet aktsiate kiiret tõusu SEB Marketsi osakonna maakler Kert Koppel.