Et konkurentsis püsida, tuleb mõtlemist sihilikult arendada

Parima otsuse tegemiseks pole tihti vaja muud kui hoog maha võtta ja asjaolusid võrdsetel alustel hinnata, ütleb investor Tauri Alas. Foto: Raul Mee

Lihtne on esimese ettejuhtuva narratiiviga nõustuda ja lasta kriitilise mõtlemise asemel mõte uitama. Kui keegi suudab oma mõtte löövalt edasi anda, puudub meil otsene põhjus endalt küsida: „Oot-oot, kas asjad on ikka nii, nagu need paistavad?“ Tegelikult peaksime seda endalt alati küsima.

Ma ei loe enam ammu kohalikke uudiseid, sest esitasin mõni aeg tagasi endale küsimuse: kuidas on nii, et enamik päevadest satub esikaanelooks midagi negatiivset? Ilmselt pole see kellegi jaoks midagi murrangulist, et negatiivsed uudised müüvad paremini. Seda teadvustades on lihtne ajalehe tellimus lõpetada ja seeläbi ise vastutust võtta.

