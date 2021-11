Kuus raamatut, mis aitavad investoril krahhi vältida

Jaak Roosaare raamatu "Leia maailma parimad aktsiad” esitlusel. Foto: Liis Treimann

Enamik legendaarseid investoreid on kolistanud läbi ühe, agaramad ka läbi mitme ämbri. Et sind sama saatus ees ei ootaks, pani investor Toomas oma mõttekaaslaste abil kokku listi raamatutest, mille tarkused aitavad fopaade asemel turult võite noppida.

Investor ja raamatu „Rikkaks saamise õpiku” autor Jaak Roosaare: „Väärtpaberiturgudel kauplemine tundub paljudele ahvatlev võimalus kergesti rikastuda. Tegelik elu on sootuks teine, enamik kauplejaid kukub läbi ning kaotab oma raha.

Alexander Elderi raamat on ilmselt kõige põhjalikum eestikeelne kauplemisõpik, mis annab ülevaate eri strateegiatest ning näiteks kapitali juhtimise reeglite olulisusest. Palju tähelepanu on pööratud tehnilisele analüüsile ja emotsioonide kontrolli alla saamisele. Mina sain seda raamatut lugedes üsna kiiresti aru, et kauplemine pole minu jaoks. See teadmine on aidanud mul kokku hoida tuhandeid eurosid.“

LHV nooremanalüütik Raido Tõnisson: „Finantsasjades seisame tihti valiku ees: kas kogu teenitud raha jooksvalt ära kulutada või säästa ja investeerida. Raamatu autorid Marcus Hernhag ja Arne Talving, kes pole kaugeltki hõbelusikas suus sündinud, on jõudnud finantsilise sõltumatuseni just tänu säästmisele ja õigete aktsiate valikule.

Olgu tegu dividenditulu eelistava konservatiivse investori või agressiivsema kasvuettevõtete otsijaga, raamatus jagub mõlemale lähenemisele ohtralt ruumi. „Aktsiatega rikkaks ja vabaks“ pakub küllaga inspiratsiooni ja investeerimisstrateegiaid, mille najal turgu ületavat tootlust sihtida.“

Finantsökonoomika doktor ja investor Kristjan Liivamägi: „Selleks et teha edukaid investeerimisotsuseid, on oluline aru saada ettevõtte äritegevustest, ainult finantsaruannete analüüsist arvuti taga ei piisa. See raamat pakub head õpetust väärtusinvesteerimise põhitõdede kohta: Peter Lynch selgitab lihtsalt ja arusaadavalt oma põhimõtteid ettevõtetesse investeerimisel ning annab edasi finantsturgude väärt kogemust.“

Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots: „Seppo Saario õpetussõnad on lihtsad ja intelligentsed, sobides suurepäraselt nii alles alustavale kui ka kogenud investorile. Sedavõrd hästi ja samas eluliste näidetega palistatult saab investeerimisest kirjutada ainult inimene, kes on seda kõike ise teinud ja kogenud. Seppo Saario on see inimene.“

Investor ja TalTechi ärikorralduse instituudi vanemlektor Paavo Siimann: „Soovitan seda Hernhagi raamatut kõigile neile, kes soovivad aru saada, millised on väärtusaktsiate tunnused, ning tahavad mõttega läbi lugeda head kokkuvõtlikku ülevaadet erinevatest võimalustest, kuidas neid turult leida.

Mulle meeldis, et Hernhag õpetab vahet tegema väärtusaktsiatel ja väärtusfirmadel ning soovitab väärtusaktsiaid otsida ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete hulgast. Samuti leiab raamatust hulga rusikareegleid, mida iga jaeinvestor võiks enda jaoks selgeks mõelda.“

Dr Alexander Elder, „Börsikauplemine kui elatusallikas“ autor: „Sügav ning haarav sissevaade geenius Warren Buffetti mõttemaailma. Ärielulugudest parim, mida olen kunagi lugenud.“