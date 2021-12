Danske rahapesujuhtumis esitati süüdistus 49aastasele naisele

IPO IPO hurraa!

Et kohe-kohe tuleb kinkide, olgu need siis aktsiad või investeerimisraamatud, lunastamiseks Jõuluvanale luuletus ette kanda, siis palusin ma appi Contra, et ta võtaks pühade eel kokku lõppeva börsiaasta. Usun, et selle luuletusega saab oma kingi kätte iga investor.

