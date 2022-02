Euroopa aktsiad on jaanuari kaotustest poole tasa teinud

Euronexti börs Pariisis. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud tõusevad täna kolmandat päeva järjest ning jaanuari langusest on juba pool tasa tehtud. Aktsiatele on hästi mõjunud börsifirmade tugevad tulemused, vahendab Reuters.

Üle-euroopaline aktsiaindeks Stoxx 600 on täna kallinenud 0,7 protsenti, 478,3 punktini. Saksamaa DAX indeks on lisanud 0,5 protsenti ning Prantsusmaa CAC 40 on tõusnud 0,6 protsenti.

