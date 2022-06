Börsiunistus püstitab finantsilisi väljakutseid ja uusi õppimiskohti

Börsist unistav idufirma avalikustab kogu protsessi võlud ja valud

Viimased päevad on toonud uusi üllatuslikke IPO-uudiseid, kus eeldatavasti on Nasdaq Tallinna alternatiivbörsile oodata uusi rahakaasajaid. Kaubandust automatiseeriv ja digitaliseeriv idufirma Grab2Go, kes soovib samuti tulla sügisel börsile, on nõus kogu seda ettevalmistusprotsessi avalikult tutvustama.