DelfinGroup laenab 10 miljonit eurot

Aldis Umblejs, AS DelfinGroupi finantsjuht. Foto: DelfinGroup

Läti kiir- ja pandilaenufirma DelfinGroup väljastab 10 miljoni euro eest võlakirju, mis noteeritakse Nasdaq First Northi alternatiivsel turul Nasdaq Riga.

Mai lõpus viis ettevõte läbi võlakirjade emissiooni, mille aastane kupongimäär on ajalooliselt madalaim, 8%. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja lunastustähtaeg on 25. november 2023. Võlakirjaemissiooni eesmärk on mitmekesistada rahastamisstruktuuri ja refinantseerida olemasolevaid kohustusi soodsamatel tingimustel.

