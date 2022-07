Tallinna Sadama kaubamaht vähenes 20%

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm, D-terminali avamisel. Foto: Liis Treimann

Tallinna Sadama tegi teises kvartalis suure kasvu reisijate arvus, kuid pandeemia-eelse tasemeni on veel pool teed minna.

Riigi- ja börsifirma Tallinna Sadam avalikustas täna enda teise kvartali aruande, kust on näha, et reisijate arv on kasvanud 218% eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes. Populaarseim liin oli Tallinn-Helsingi, millel liikus 1,65 miljonit reisijat, 203% rohkem kui eelmise aasta samas kvartalis.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev