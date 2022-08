SEB prognoosib kinnisvaraturu langust 15–20%

Kasvatuspsühholoog: kõigil on kogu aeg süümekas, et midagi on puudu

Inimesed usuvad tihti, et on olemas täiuslik roll, mille tõttu hakkavad ennast võrdlema lõpp-punktiga ja mõtlema sellele, millistest omadustest, oskustest ja ressurssidest puudu on, selgus saatest “Lavajutud”.

